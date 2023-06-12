«Я боялся потерять любимого человека»: замминистра признался, что брал взятки, чтобы спасти жену от рака

Владимира Нормайкина (на фото в центре) поймали на взятке от предпринимателя Василия Долгова (на фото справа). Фото: Мария НОВИКОВА

Дело Владимира Нормайкина – одно из самых крупных в современном Новосибирске. Во-первых, серьезная персона – обвиняемый работал заместителем областного министра ЖКХ. Во-вторых – солидная сумма. Чиновника взяли, когда получил 2 миллиона рублей. Позади было еще несколько траншей – почти на миллион рублей.

- С сентября по декабрь 2020 года по согласованию с учредителем юридического лица способствовал тому, чтобы организация соответствовала условиям конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Новосибирской области, а также по иным вопросам, - объяснил Следственный комитет.

Сумма, с которой взяли замминистра, близка к его годовому доходу. В 2020 году он задекларировал 2,35 миллиона рублей.

Сейчас дело в суде. И уже – на финальной стадии. За взятку в особо крупном размере по закону положено до 15 лет лишения свободы. Прежде, чем прозвучит приговор, Владимир Нормайкин публично покаялся в Заельцовском суде.

- Я сам родился в обычной семье. Отец - водитель, мама - диспетчер автопарка. Совмещал работу с учебой, - начал разговор с КП-Новосибирск Нормайкин. – Работал честно. Но тут – беда. Сначала предраковое состояние диагностировали двадцатилетней дочери. Это стало для меня шоком. Моя мама болела много лет, и я спасти ее не смог. Начались борьба за здоровье дочери. Потом заболела жена Светлана. Я видел, с ней что-то не в порядке. Стал отправлять на обследования. Но по анализам говорили: все в порядке. Стали по частным клиникам ездить. И тогда выяснилось – онкология. Но диагноз поставили уже поздно, начались осложнения. Болезнь стала распространяться внутри. Дальше – дорогие лекарства, обследования в коммерческих центрах.

Бывший чиновник говорит, что хотел спасти жену. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Зачем – в коммерческих? Вы – не последний человек в регионе. Разве не могли добиться, чтобы вашей жене за бюджетный счет помогли?

- Не мог! Везде - плати деньги. У меня уже спрашивали: «Ты что, работал замминистра и не мог решить»? Да, не мог! Обращался, но не мог. Операцию за счет бюджета сделали. Но нужно было дальше лечить. И это – дорого. Я стал искать варианты в Москве, в Питере, вплоть до заграницы. Сыграло и то, что правильный диагноз поставили в частной клинике. Боялся потерять любимого человека, с которым прожил 27 лет. А потом я на горло себе просто наступил. Мне спасать надо было человека. Сказал знакомому предпринимателю: «У меня проблема, если сможешь – помоги».

- А сами почему деньги не собрали? Есть же имущество.

- У меня автомобиль «Хайлендер» 14 года. Перекупы за него только 400 тысяч давали. Мотоцикл – в пределах 200 тысяч. Моторная лодка есть 86 года. Ей красная цена – 70 тысяч рублей. Пытался занять деньги у всех, к кому мог обратиться. Насколько мог, влез в долги… Все равно не хватало.

Судить о том, насколько искренне говорит чиновник, не возьмемся. Но на процессе чеки предоставил – действительно оплачивал жене лечение. И уверяет, что подрядчик, которому покровительствовал, работу свою выполнил, как положено, что построенные станции работают.

- Но вину-то признаете? – спрашиваем мы бывшего замминистра.

- Конечно признаю. Сразу признавал и помогал расследованию с первых дней. Но речь не об этом. Я только сейчас понял, что натворил. Не знаю, почему не набрал кредитов. Жену не только не вылечил, но и лишил ее своей поддержки. Учитывая срок лишения свободы, ее здоровье, вряд ли мы еще сможем увидеться. Хочу сказать: учитесь на чужих ошибках. Всегда есть способ решить проблемы по закону. Прошу людей простить меня. Пусть мой пример будет уроком для других…

ОФИЦИАЛЬНО

В автомобиле получил 2 миллиона

Следственное управление СКР по Новосибирской области:

«18 октября, находясь в автомобиле учредителя организации, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области получил от последнего взятку в виде денег в сумме 2 миллионов 5 тысяч рублей, в особо крупном размере за общее покровительство по службе»

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