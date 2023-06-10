«Штаны приварились к ногам»: в Новосибирске пассажирка получила химический ожог в такси

Девушка получила химический ожог после поездки в такси. Фото: предоставлено Валерией

В Новосибирске 20-летняя студентка Валерия Наливкина получила химический ожог после поездки в такси. Девушка села в машину и обнаружила, что сиденья были мокрые, однако водитель убедил ее, что это — обычная вода.

— Мы с парнем гуляли по городу и вызвали такси, чтобы доехать от улицы Фрунзе до Красного проспекта. Когда стали садиться в машину, я почувствовала, что сиденье мокрое, но водитель сказал мне, что проводил в салоне влажную уборку после предыдущих пассажиров. Убедил меня, что это — просто вода и мне не о чем беспокоиться. Я поверила — сами по себе мокрые штаны меня не пугали, — рассказала Валерия КП-Новосибирск. — Пока мы ехали в машине, все было хорошо. А вот когда уже вышли и зашли в кафе перекусить, я почувствовала, как мне жжет ноги. Но сначала не предала этому значения. Зашла в кафе в туалет, осмотрела себя, но тогда еще ничего не было. Только потом, когда мы снова пошли гулять, мне стало ну очень больно. Мы вызвали такси и поехали домой. Дома я стала снимать штаны — а они буквально приварились к коже. Я очень испугалась, пыталась все смыть водой. Парень вызвал мне «скорую».

Джинсы сибирячки приварились прямо к коже. Фото: предоставлено Валерией

Медики забрали Валерию в больницу. Выяснилось, что у нее — химический ожог. Девушка теперь минимум две недели будет находиться на больничном и ездить на перевязки.

— Это все не только больно, но и очень рушит мои планы. У меня сессия, уроки по вождению, но я все это пропускаю. Мне буквально нельзя сидеть. Для меня сейчас даже самые обычные бытовые дела — настоящий квест, — говорит Валерия. — Что могло быть на сиденье — ни я, ни врачи так и не поняли. Я думаю, либо это была какая-то кислота от машинных деталей, что там возил водитель, либо пассажиры что-то такое пролили… Но ведь водитель знал об этом, но убедил, что я — в безопасности!

Девушка написала претензии в фирму, которой принадлежит такси, и в таксопарк, потребовав компенсацию за случившееся. Там ей сообщили, что в инциденте разбираются, но выплату ей предоставить не готовы. Еще Валерия написала заявление в полицию. В областном МВД КП-Новосибирск сообщили, что сейчас идет по данному факту проверка.

Мы спросили у юриста Михаила Спиридонова, на что может рассчитывать сибирячка:

— Девушка вправе требовать компенсацию причиненного вреда здоровью и имуществу. Если ответственность таксиста была застрахована, то тогда девушка получит компенсацию за счет страховки. Если нет — то платить должна будет фирма, где работал водитель, или агрегатор, — пояснил юрист. — Поэтому девушке нужно обратиться в то место, где она вызывала такси, выяснить была ли страховка, приложить все необходимые документы о причинении вреда, и с этим обращаться в страховую компанию. Если страховки не было, то оплачивать все это компания должна будет сама. В том случае, если они отказываются это делать, можно обращаться в суд.

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