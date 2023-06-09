Выпускница сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов, и вот как у нее это вышло

Ксения готовилась к ЕГЭ 9 месяцев. Фото: предоставлено Ксенией Шаровой.

18-летняя Ксения Шарова - выпускница лицея № 6 в Бердске. Девушка - отличница с первого класса, она подтвердила свои знания на ЕГЭ: получила 100 баллов за экзамен по литературе. Своими лайфхаками, как подготовиться на высший балл, она поделилась с КП-Новосибирск.

9 МЕСЯЦЕВ ПОДГОТОВКИ - МИНИМУМ

Как бы банально это ни звучало, но чем раньше вы поймете, на каком факультете хотите учиться, тем быстрее сконцентрируетесь на подготовке по нужным вам предметам. И сэкономите себе время и силы.

- Я планирую поступать в НГУ на факультет журналистики, поэтому прошлым летом ходила в летнюю школу как раз на направление журналистики. И меня это очень вдохновило: я поняла, что сделала верный выбор, - делится девушка.

И саму подготовку тоже надо начинать заранее.

- Желательно с сентября, - советует Ксения. - Если ребята хотят сдать экзамены на высокий балл, то 9 месяцев подготовки - это минимум.

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Обратиться к репетиторам получается не у всех: все-таки это недешевые занятия. Но есть возможность подготовиться куда бюджетнее.

- У меня был репетитор по русскому языку, но литературой, которую я сдала на 100 баллов, занималась на онлайн-курсах. Нужно было просматривать вебинары и потом проходить практику, писать сочинения. Еще сдавали домашнее задание, писали «пробники» ЕГЭ. Все это проверяют преподаватели и ребята, которые когда-то сами сдали экзамен на высокий балл, - объясняет Ксения. - Сначала мой результат был около 70 баллов, но уже в конце курса - 100 баллов.

ДЕЛАЙТЕ ПЕРЕДЫШКУ

Это очень важно: если вы сильно устанете, то нормально сконцентрироваться на подготовке не получится.

- Я смотрела вебинары достаточно часто, почти каждый день, но бывали такие дни, когда чувствовала сильную усталость. И я понимала, что на пару дней стоит взять передышку, - признается Ксения. - Я встречалась с друзьями, гуляла - в общем, пыталась полностью отвлечься от учебы. А уже после отдыха занималась с новыми силами.

Ксения во время подготовки давала себе передышку и гуляла с друзьями. Фото: предоставлено Ксенией Шаровой.

УЧИТЕ ЦИТАТЫ

Краткие пересказы произведений на ЕГЭ по литературе вас не спасут: если претендуете на высший балл, нужно хорошо знать произведения.

- Заучивайте цитаты: это покажет проверяющему, что вы хорошо разбираетесь в произведении, - уточняет Ксюша.

СВЕЧКА В ОНЛАЙН-ЦЕРКВИ

А этот совет от Ксюши уже несерьезный: если вы верите в какие-то приметы, традиции - соблюдайте их. Конечно, благодаря этому 100 баллов вы не получите, но если это поможет немного настроиться, то почему бы и нет.

- Есть такая примета - положить под пятку пятак, чтобы получить пятерку. Но я сделала по-другому: поставила свечку в онлайн-церкви - есть такой сайт. Я еще зашла в аудиторию с правой ноги - тоже примета, - говорит Ксения. И добавляет: - Но мой самый главный совет - нужно, чтобы нравился предмет, который ты учишь, потому что тогда подготовка не покажется тяжелой - наоборот, разбираться во всем будет очень интересно.

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