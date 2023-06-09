В Новосибирске найден двойник Никиты Джигурды: раньше его называли Игорем Тальковым и Видовым

Как думаете, похожи? Фото: Анатолий МЕЛИХОВ/предоставлено Василием Паршиным

60-летний новосибирец Василий Паршин внешне похож на знаменитость, да еще и тембр как у артиста. При этом мужчина никогда не стремился участвовать в каких-либо шоу двойников. Зарабатывает он кройкой и шитьем, а музыка - для души.

Интересно, что Джигурда - не единственный, с кем сравнивали нашего героя. У кутюрье несколько «братьев-близнецов» из мира музыки.

ИГОЛКИ И БАРАБАННЫЕ ПАЛОЧКИ

Любовь к музыке, как и к шитью, у Василия появилась еще в школе. Первым музыкальным инструментом в его жизни стал барабан.

- Я играл на них в школьном ансамбле, - объяснил КП-Новосибирск Василий Паршин. - Параллельно наблюдал, как мама шьет для своих подруг, и однажды сел за машинку сам

Одна из работ Василия. Фото: предоставлено Василием Паршиным

Васе тогда было 15 дня, родственник привез ему из-за границы джинсы Levi’s, тогда это была мечта советского школьника. Как же обидно было мальчишке после примерки: джинсы оказались велики! Тогда он решил перекроить фирменные штаны полностью. Получилось неплохо. А позже начал зарабатывать на этом деньги: шил джинсы, кожанки, даже шубы. Стал дизайнером, но музыку не бросал. Все это время Василий играл в группе, сложившейся еще в университете. Свой собственный имидж создал на основе российской рок-культуры. Для этого пришлось отрастить бороду, которая и подарила нашему герою сходство сразу с несколькими известными артистами.

СХОДСТВО С ТАЛЬКОВЫМ СПАСЛО ОТ ХУЛИГАНОВ

С Никитой Джигурдой Василия сравнивают уже давно.

- Я раньше ходил с длинными волосами, до середины лопаток. Первый раз, помню, обратил внимание, как маленькие мальчишки крикнули: «Смотри, смотри - Джигурда идет!», - рассказал КП-Новосибирск Василий. - Но я спокойно на это реагирую. За автографами не подбегают и ладно. А совсем в юности мне говорили, что я похож на киноактера Олега Видова. В начале 2000-х был похож на Игоря Талькова. В общем, собрал весь цвет.

Василия сравнивали с Тальковым. Фото: предоставлено Василием Паршиным

Кстати, сходство с Тальковым в 2002 году спасло Василия в Москве от хулиганов.

- Я был в гостях у сестры и шел домой с деньгами и двумя ноутбуками, и тут меня остановили московские пацаны опасной наружности, - вспоминает новосибирец.

Парни подкараулили гостя столицы в темном углу. Василий понял, что бежать некуда, да и с таким грузом далеко не убежишь. Решил выйти в свет фонаря.

- Их главарь на меня посмотрел и сказал: «Блин, ты так на Талькова похож. Это мой кумир. Ты че, чувак! Слушай, ну ладно. Тебе повезло». У меня тогда камень с души упал, - признается музыкант.

Джигурдой Василия прозвали из-за бороды. Фото: предоставлено Василием Паршиным

И все же друзья и знакомые считают, что именно сейчас Василий больше похож на Джигурду. Кстати, тембр у нашего героя похожий. А как же Василий сам относится к творчеству своего «близнеца»?

У Василия голос такой же как и у народного артиста. Фото: предоставлено Василием Паршиным

- Он человек сложный, не всего его понимают. Но важно ли это для меня? Нет. У меня ведь своя интересная жизнь, - кратко отвечает мужчина.

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