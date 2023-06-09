Не превратиться в пустое место: в Новосибирске обсудили важность сохранения исторической памяти

Выступление Григория Шихваргера (в центре) зацепило ребят искренним рассказом из первых уст. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

В Новосибирске в десятый раз прошел региональный форум «Гражданский диалог». Одной из рабочих площадок форума стала диалоговая площадка «Сохранение исторической памяти - инструмент противодействия фальсификации истории», организованная Центром патриотического воспитания. В Центре уверены: подобные обсуждения сейчас крайне важны не только для региона, но и для всей страны.

В зале не было свободных мест. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

«ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВА»

Перед сотней школьников и студентов колледжей в кинозале «Синема» Центра креативных индустрий выступили заместитель председателя Новосибирской общественной организации «Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей», заслуженный учитель школы РСФСР Григорий Шихваргер и археограф отдела научно-исследовательской и методической работы Государственного архива Новосибирской области Игорь Самарин.

- Для меня формулировка насчет сохранения исторической памяти - это не просто слова. Каждый день я работаю с огромным массивом документов, и мы, архивисты, в том числе эту самую историческую память и сохраняем. Если говорить о том, как мы это делаем, это прежде всего выпуск сборников документальных материалов, чтобы люди подрастающего и старшего поколения знали нашу историю такой, какой она зафиксирована в документах, - обратился к залу Игорь Самарин. Он напомнил, что в плане «Барбаросса» одним из первых пунктов значится захват или уничтожение архивов и музеев. - Враг как раз ставил перед собой цель: уничтожить историческую память. А это страшная вещь. Когда у человека отбирают его историю и культуру, он превращается в пустое место. Таким легко помыкать, управлять. Поэтому во все времена очень важно эту историческую память сохранять.

До начала мероприятия гости могли проверить знания и собрать спилс-карту нашей страны. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Игорь Самарин рассказал о том, как Новосибирский архив восстанавливает историческую справедливость, публикуя документы, организуя выставки о героях-земляках. Археограф отметил, что памятники - одни из важнейших видов сохранения исторической памяти. На примере Монумента Славы объяснил, как сибиряки сохраняют историческую память о героях и ветеранах Великой Отечественной войны и других локальных войн и военных конфликтов.

Юные патриоты перед открытием диалоговой площадки. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

«У ВСЕХ ЛАГЕРЕЙ БЫЛА ОДНА ЦЕЛЬ - УНИЧТОЖЕНИЕ»

Большой эмоциональный отклик вызвали просмотр фрагмента фильма «Дети Победы» и выступление Григория Шихваргера.

- В трехлетнем возрасте я вместе с мамой и двумя несовершеннолетними братьями попал в лагерь «Мертвая петля» села Печоры Винницкой области. У всех лагерей была одна цель - уничтожение. Из 40 тысяч человек, прошедших через этот лагерь, выжили всего 400, в том числе и моя мать с детьми. Несколько лет назад я ездил в Германию по приглашению немецкой стороны. Одним из мест посещения был лагерь Бухенвальд. Я сделал там несколько фотографий и хочу показать их вам сегодня, - начал свой рассказ Григорий Шихваргер.

Зал замер, когда перелистывались слайды с фотографиями: огромные печи, утварь узников, гигантская воронка из пепла сожженных людей…

После встречи Игорь Самарин провел для ребят экскурсию по историческому центру Новосибирска. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Подводя итоги встречи, Игорь Самарин отметил, что существующее напряжение в мире как раз образовалось из-за того, что не все уроки из истории были извлечены. Знакомство с историей Новосибирска участники продолжили на организованной Центром пешеходной экскурсии. Ее также провел археограф Игорь Самарин.

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