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Общество9 июня 2023 2:00

Не превратиться в пустое место: в Новосибирске обсудили важность сохранения исторической памяти

Организованную Центром патриотического воспитания диалоговую площадку посетила сотня юных сибиряков
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Выступление Григория Шихваргера (в центре) зацепило ребят искренним рассказом из первых уст. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Выступление Григория Шихваргера (в центре) зацепило ребят искренним рассказом из первых уст. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

В Новосибирске в десятый раз прошел региональный форум «Гражданский диалог». Одной из рабочих площадок форума стала диалоговая площадка «Сохранение исторической памяти - инструмент противодействия фальсификации истории», организованная Центром патриотического воспитания. В Центре уверены: подобные обсуждения сейчас крайне важны не только для региона, но и для всей страны.

В зале не было свободных мест. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

В зале не было свободных мест. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

«ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВА»

Перед сотней школьников и студентов колледжей в кинозале «Синема» Центра креативных индустрий выступили заместитель председателя Новосибирской общественной организации «Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей», заслуженный учитель школы РСФСР Григорий Шихваргер и археограф отдела научно-исследовательской и методической работы Государственного архива Новосибирской области Игорь Самарин.

- Для меня формулировка насчет сохранения исторической памяти - это не просто слова. Каждый день я работаю с огромным массивом документов, и мы, архивисты, в том числе эту самую историческую память и сохраняем. Если говорить о том, как мы это делаем, это прежде всего выпуск сборников документальных материалов, чтобы люди подрастающего и старшего поколения знали нашу историю такой, какой она зафиксирована в документах, - обратился к залу Игорь Самарин. Он напомнил, что в плане «Барбаросса» одним из первых пунктов значится захват или уничтожение архивов и музеев. - Враг как раз ставил перед собой цель: уничтожить историческую память. А это страшная вещь. Когда у человека отбирают его историю и культуру, он превращается в пустое место. Таким легко помыкать, управлять. Поэтому во все времена очень важно эту историческую память сохранять.

До начала мероприятия гости могли проверить знания и собрать спилс-карту нашей страны. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

До начала мероприятия гости могли проверить знания и собрать спилс-карту нашей страны. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Игорь Самарин рассказал о том, как Новосибирский архив восстанавливает историческую справедливость, публикуя документы, организуя выставки о героях-земляках. Археограф отметил, что памятники - одни из важнейших видов сохранения исторической памяти. На примере Монумента Славы объяснил, как сибиряки сохраняют историческую память о героях и ветеранах Великой Отечественной войны и других локальных войн и военных конфликтов.

Юные патриоты перед открытием диалоговой площадки. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Юные патриоты перед открытием диалоговой площадки. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

«У ВСЕХ ЛАГЕРЕЙ БЫЛА ОДНА ЦЕЛЬ - УНИЧТОЖЕНИЕ»

Большой эмоциональный отклик вызвали просмотр фрагмента фильма «Дети Победы» и выступление Григория Шихваргера.

- В трехлетнем возрасте я вместе с мамой и двумя несовершеннолетними братьями попал в лагерь «Мертвая петля» села Печоры Винницкой области. У всех лагерей была одна цель - уничтожение. Из 40 тысяч человек, прошедших через этот лагерь, выжили всего 400, в том числе и моя мать с детьми. Несколько лет назад я ездил в Германию по приглашению немецкой стороны. Одним из мест посещения был лагерь Бухенвальд. Я сделал там несколько фотографий и хочу показать их вам сегодня, - начал свой рассказ Григорий Шихваргер.

Зал замер, когда перелистывались слайды с фотографиями: огромные печи, утварь узников, гигантская воронка из пепла сожженных людей…

После встречи Игорь Самарин провел для ребят экскурсию по историческому центру Новосибирска. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

После встречи Игорь Самарин провел для ребят экскурсию по историческому центру Новосибирска. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Подводя итоги встречи, Игорь Самарин отметил, что существующее напряжение в мире как раз образовалось из-за того, что не все уроки из истории были извлечены. Знакомство с историей Новосибирска участники продолжили на организованной Центром пешеходной экскурсии. Ее также провел археограф Игорь Самарин.

Обо всех проектах и мероприятиях узнавайте на информационных ресурсах Центра: https://patriot.nso.ru/, https://vk.com/patriotnsoo, https://t.me/patriotnsoo.

БИЗНЕС-ПРЕССПатриоты 54