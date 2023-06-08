Животных Новосибирского зоопарка спасают от 40-градусной жары: им привозят снег и надевают маски

В новосибирском зоопарке животные борются с жарой своими методами. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Уже больше недели в Новосибирске стоит аномальная жара. Тяжело не только людям, но и животным. КП-Новосибирск прогулялась по зоопарку и посмотрела, как четвероногие спасаются от палящего июньского солнца.

Для медведей привезли снег. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Любимцы горожан - белая медведица Герда, Кай и их медвежата. Им сложнее всего, ведь их природная среда - это лед, снег и сплошной «минус», а не зной и солнце, как в Африке.

- Для них мы готовим настоящий снег, чтобы хоть как-то помочь охладиться, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина, сотрудница зоопарка.

Лошадь защищена, ей никто не страшен. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Лошадки, на которых катают детей, тоже защищены. На морды им надели маски, которые работают как шляпа: защищают от жары, а еще от насекомых.

Спят усталые игрушки, тигры спят. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

А вот тигру в зоопарке было настолько жарко, что он просто взял и уснул. По нашим наблюдениям, многие животные пытаются спастись от жары сном. Так, например, желтые мангусты, волки, лисы и сервалы тоже не против проспать всю жару.

Пингвин готовится нырнуть. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Пингвины - счастливчики. Их вольер размещен как на улице, так и внутри. Внутри домика поддерживается оптимальная для вида температура.

- Мы регулярно следим за температурой внутреннего вольера, особенно это важно сейчас, когда на улице выше +30, - поделилась работница зоопарка.

В вольерах много растений. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Работники зоопарка пытаются помочь животным. Почти в каждом открытом вольере можно увидеть большое количество зелени, веток и деревьев. Это помогает обеспечить тень, в которой местные обитатели чувствуют себя лучше.

Котенок Жоффруа нашел тень. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Например, котенок Жоффруа отыскал место в тени не только для себя, но и для своих братьев.

Освежающие ванны. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Лебедям и уткам приходится делить озеро с голубями. Кажется, их это не беспокоит, ведь сейчас в их озеро поступает холодная вода.

- Мы решили добавлять в озеро холодную воду, чтобы температура в водоеме повышалась не так быстро, - поделилась Екатерина.

Система, которая поможет в жару. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Администрация зоопарка позаботилась и о посетителях, установив систему охлаждения, которая помогает освежиться, если просто встать под нее. Ну и конечно, большое количество лавок с мороженым и прохладительными напитками, которые так необходимы в жаркую погоду.

Гулять по зоопарку сейчас можно, но стоит помнить о том, что животным тоже тяжело, поэтому, если они решили спрятаться в домике и поспать, не стоит на них обижаться.

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