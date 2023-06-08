Как в Новосибирской области перезагрузить работу общественных советов

В очном формате участвовали 50 человек, в режиме ВКС подключились региональные слушатели и докладчики. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В малом зале правительства Новосибирской области в формате круглого стола обсудили перспективу перезагрузки работы общественных советов Новосибирской области. Мероприятие прошло в рамках форума «Гражданский диалог», который в нашем регионе проводится уже в десятый раз.

В обсуждении приняли участие председатели и члены общественных советов, представители всех министерств и ведомств, при которых они созданы. На заседании также присутствовали представители общественных советов по независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями, организациями культуры, образовательной деятельности и социального обслуживания населения.

По словам председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Гридневой, подобный круглый стол поможет увидеть сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, оценить существующие проблемы и успехи и проанализировать работу общественных советов.

ПРИЙТИ К ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ

В заседании приняли участие председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Светлана Маковецкая, ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов и заместитель председателя Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

Собравшихся поприветствовали заместитель председателя правительства Новосибирской области - министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов и уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

- Наша задача - привести деятельность общественных советов к единому стандарту согласно регламентам законодательства. Отмечу, что в ряде сельских территорий уже оценили деятельность общественных советов как партнеров, которые могут решать важные вопросы. Это тот случай, когда общественники, объединившись в экспертное сообщество, направляют свои знания, умения и навыки на благо своей территории, - такими словами открыла заседание председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

По словам Галины Гридневой, подобное обсуждение на сегодняшний день очень актуально. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

При формировании общественных советов (ОС) три четверти состава рекомендует региональная Общественная палата, а оставшуюся четверть предлагает орган исполнительной власти. Практика показала, что это создает прозрачность и открытость работы ОС.

С докладами на круглом столе выступили члены Общественной палаты Новосибирской области Игорь Галл-Савальский, Елена Малицкая, Ирина Федорова, Марина Щербенева. Они поделились опытом и отметили моменты, над которыми стоит поработать для повышения эффективности советов.

Председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека высоко оценила работу Новосибирской общественной палаты.

- Я знаю нескольких членов Общественной палаты Новосибирской области давно и персонально, мне они кажутся серьезными профессионалами и людьми с очень высоким гражданским темпераментом, что является плюсом для любой Общественной палаты любого региона. Инициатива провести этот круглый стол шла от Общественной палаты Новосибирской области. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, конечно, заинтересован в том, чтобы общественные советы работали эффективно. Мы обговорили определенные рекомендации, которые вполне могут лечь в основу дорожной карты преобразования общественных советов. Я на это надеюсь, потому что новосибирцы - люди настойчивые! - подытожила Светлана Маковецкая.