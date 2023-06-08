Заменит кондиционер? Рассылку о мокром платке в жару прокомментировал врач

Под силу ли простому смоченному платку заменить кондиционер в жару? Фото: Иван ВИСЛОВ

Новосибирцам в чатах снова массово рассылают спамные советы. На этот раз с рецептом, как спастись от изнуряющей жары. И решение оказалось до боли простое - мокрый платок на шею! Причем подают это как чудо-средство, которое называют «японским кондиционером».

- Если вы замечали, то на японских гравюрах и в кино можно видеть и мужчин, и женщин с белыми платочками на шее. Это не только эстетично, но главный фокус в том, что именно в затылочной части головы и области сонной артерии есть биологические зоны, охлаждение которых способствует охлаждению всего организма. Просто попробуйте. Возьмите белый чистый платочек, намочите его в холодной воде, повяжите на шею. Можно не обязательно белый, но светлых тонов. Облегчающий эффект наступает буквально через пару минут, - говорится в рассылке.

Анонимный советчик дает и другие рекомендации, например, смочить платочек в хвойном концентрате для свежего запаха или мыть ноги после каждой прогулки.

Мы спросили у кандидата медицинских наук Якова Новоселова, можно ли следовать этим советам.

- Мокрая ткань не заменит кондиционер. Но любая смоченная ткань способствует более эффективному охлаждению. Один из механизмов терморегуляции при избыточном тепле - испарение. Если вы просто даже обрызгаете шею и лицо водой, вам станет намного легче. Но если капли воды с тела испарятся очень быстро, то влажная ткань даст более продолжительное испарение. Однако важно правильно подобрать ткань - она должна быть неплотная, легкая, дышащая: хлопок или шелк. При таком способе охлаждаются не только внешние покровы, но и сосуды шеи, которые снабжают кровью головной мозг. Платок можно положить и на голову, чтобы избежать теплового удара, - рассказал КП-Новосибирск Яков Новоселов.

Однако людей с чувствительной кожей такое средство от жары не спасет, а может вызвать дерматит.

- У некоторых при длительном контакте с влажной тканью или водой может быть такая реакция. Это все индивидуально, но, естественно, если вы будете несколько часов ходить с мокрым платком, кожа в любом случае отреагирует раздражением, - подчеркивает специалист.

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