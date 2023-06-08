«Он ее достал и передал друзьям по цепочке»: подросток погиб, спасая тонущую одноклассницу

Парень утонул, спасая одноклассницу. Фото: СУ СК РФ по НСО/соцсети
В Новосибирской области утонул 14-летний школьник, спасая из воды одноклассницу. ЧП произошло вечером 7 июня в селе Боровом. Ребята отдыхали вместе на местном озере.
- Катя* пошла в воду и зашла слишком глубоко. Начала тонуть. Кирилл* бросился ей на помощь. Она была уже на дне ямы, а там 5 метров глубина. Кирилл ее достал, передал друзьям по цепочке. В этот момент сам стал тонуть, - рассказали КП-Новосибирск друзья Кирилла.
По словам знакомых, на помощь парню кинулся его друг.
- Он прыгнул в воду прямо в одежде. Схватил Кирилла за руку, но не успел вытащить. Кириллу стало плохо. Он нахлебался воды, у него закатились глаза, мышцы ослабли, стал тяжелый, и его другу не хватило сил вытащить парня, - говорят односельчане погибшего.
Тело парня искали сутки. Только сегодня 8 июня водолазам удалось его достать.
- На берегу стояли люди, почему к детям не кинулся на помощь! – возмущаются местные.
СУ СК РФ начали по данному факту доследственную проверку.
- В настоящее время следователями изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.
*Имена изменены.
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