«Он ее достал и передал друзьям по цепочке»: подросток погиб, спасая тонущую одноклассницу

Парень утонул, спасая одноклассницу. Фото: СУ СК РФ по НСО/соцсети

В Новосибирской области утонул 14-летний школьник, спасая из воды одноклассницу. ЧП произошло вечером 7 июня в селе Боровом. Ребята отдыхали вместе на местном озере.

- Катя* пошла в воду и зашла слишком глубоко. Начала тонуть. Кирилл* бросился ей на помощь. Она была уже на дне ямы, а там 5 метров глубина. Кирилл ее достал, передал друзьям по цепочке. В этот момент сам стал тонуть, - рассказали КП-Новосибирск друзья Кирилла.

По словам знакомых, на помощь парню кинулся его друг.

- Он прыгнул в воду прямо в одежде. Схватил Кирилла за руку, но не успел вытащить. Кириллу стало плохо. Он нахлебался воды, у него закатились глаза, мышцы ослабли, стал тяжелый, и его другу не хватило сил вытащить парня, - говорят односельчане погибшего.

Тело парня искали сутки. Только сегодня 8 июня водолазам удалось его достать.

- На берегу стояли люди, почему к детям не кинулся на помощь! – возмущаются местные.

СУ СК РФ начали по данному факту доследственную проверку.

- В настоящее время следователями изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.

*Имена изменены.

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