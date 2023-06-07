Зачем нам солнце в Монако? Новосибирцы вторую неделю купаются на закрытых пляжах

Новосибирцы спасаются от жары на пляже. Фото: Вера ИВАНОВА

Вторую неделю в Новосибирске стоит жара. Столбики термометров переваливают за +35, горожане и асфальт плавятся под палящим солнцем, как советский пломбир. Офисные работники спасаются кондиционерами и вентиляторами, остальные же бегут к воде. Корреспонденты КП-Новосибирск побывали на пляже «Звезда». Будний день, но народу хватает.

На пляже много пар и семей. Фото: Вера ИВАНОВА

Молодые пары, мамы с детьми, молодежь - кого тут только нет. Все загорают, купаются. Несмотря на запрет.

В воде много детей. Фото: Вера ИВАНОВА

Официально пляжи откроют только 15 июня. Пока что купаться в Оби небезопасно. Однако на все «нельзя» сибиряки отвечают: «Жарко же». И бегут в воду. Но спасатели предупреждают: в пока еще ледяной Оби может свести ногу судорогой.

- За прошлую неделю спасли девять человек, трое из них - дети. Помощь оказали 15 горожанам, 10 из них - дети. Это довольно большой скачок, связанный с повышенной температурой воздуха. Погода изменилась очень резко, вода еще не успела прогреться, - уточнил заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Алексей Шилов. - В настоящий момент температура воды в реке Оби составляет всего 19 градусов: вероятны судороги, что может стать причиной гибели людей на воде.

Мамы приезжают отдохнуть с детьми. Фото: Вера ИВАНОВА

Но у отдыхающих свой взгляд на риски.

- На улице лето, дома сидеть не очень хочется. И спасаться от жары можно только в прохладной воде на пляжах города, просто надо быть аккуратным, - сказала КП-Новосибирск одна из отдыхающих.

Ближе к обеду вода становится грязнее. Фото: Вера ИВАНОВА

Как говорят загорающие, утром вода была кристально чистая. Уже ближе к обеду к берегу подплыли мелкие ветки и бревна. Кстати, не факт, что загрязнение не отразится на здоровье. Например, на пляже «Бугринская роща» в воду лучше не окунаться.

- Вода на пляже «Бугринская роща» грязная, не соответствует по нормативам. В прошлом году было зафиксировано пять случаев заболевания именно из-за грязной воды, - говорит представитель спасателей Алексей Шилов.

Виталий приехал на пляж с девушкой. Фото: Вера ИВАНОВА

Виталий приехал отдохнуть на пляж из центра Новосибирска. Тут ему нравится больше:

- Тут спокойнее, людей поменьше, чем под мостом в городе.

Люди выстраиваются в очередь за напитками. Фото: Вера ИВАНОВА

Под палящим июньским солнцем грех не выпить минералки или не съесть мороженое. Те, кто проголодался, может перекусить бургерами или шаурмой. Ценник - от 250 до 300 рублей. При этом антураж торговой площадки - как в трущобах: контейнеры, старые баннеры.

Новосибирцы берут еду на пляж из дома. Фото: Вера ИВАНОВА

Самые предприимчивые приносят еду с собой. Лучше помидорки из супермаркета, чем покупать все втридорога.

Горожанам некогда скучать! Фото: Вера ИВАНОВА

В какой-то момент солнце спряталось за тучку. Все с облегчением выдохнули. Дышать стало свободнее. Но это ненадолго. Палящая жара продержится в городе до пятницы, потом столбик термометра опустится до отметки 25 градусов, придут долгожданные дожди.

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