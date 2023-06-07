«К колонке длиннющая очередь»: жители поселков в Новосибирской области мучаются без воды в засуху

Люди делятся в соцсетях видео, как из кранов вода льется тонкой струйкой или не льется совсем. Фото: Кадр из видео Ольги Перебериной/Анастасии Объедковой

В Новосибирске почти неделю стоит жара под +35 выше. В такое пекло без воды невыносимо тяжело, но многие поселки области страдают без нее. Из кранов в их домах и квартирах ничего не течет, либо же совсем слабая струя, под которой невозможно даже помыть посуду.

«ХОДИМ НЕСТИРАННЫЕ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ»

В рабочем поселке Ордынское местные жители сидят без воды как минимум две недели. Дома скапливается грязное белье и посуда, в огороде засыхают всходы, а из кранов вода не течет, а только едва капает.

- К единственной колонке длиннющая очередь, набираем воду там. В сельсовете говорят: «Терпите! Скоро все будет!» А ничего не появляется. Что набирается из скважины, что воды не хватает. Мы ходим нестиранные, потому что если постираешь, то полоскать нечем, и никакого автомата - только на руках! Ни умыться, ни помыться. Если что-то капает из крана, то напор слабенький, а если набрать воду, то осадок черный, будто песок, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница Анастасия.

В администрации Ордынского уверены, что все проблемы из-за погоды. И из-за того, что местные жители и так разбирают все запасы воды.

- Перебои в водоснабжении вызваны тем, что летом, во время длительного отсутствия осадков, жители, поливающие свои участки, в разы больше разбирают воду. Сейчас стоит аномальная жара. На поселок подается две с половиной нормы чистой питьевой воды... Мы, конечно, принимаем меры. С 6 июня идет подвоз воды для технических нужд в ХПП (район в Ордынском. - Ред.). Строится комплекс очистки подземных вод, строительство завершится осенью. Сейчас ведется оформление земельных участков для строительства еще четырех водосборных скважин, - ответили КП-Новосибирск в районной администрации.

По словам местных, построить комплекс по очистке воды планировалось еще к маю, но сроки постоянно переносятся.

- Нас отсылают к тому, что все будет построено, что людей обеспечат водой. Но это в будущем, а воды у людей нет сейчас, - говорит Маргарита, другая жительница поселка.

«ВОДЫ ТЕПЕРЬ НЕТ ДАЖЕ НОЧЬЮ!»

На качество воды тоже жалуются - сантехника покрывается налетом.

Жители поселка Мичуринский в Искитимском районе страдают от отсутствия воды летом вот уже который год. Именно тогда, когда она больше всего нужна, вода просто пропадает из кранов. Причем поначалу давали ее только ночью.

- С мая, еще до сезона посадок, весь поселок сидит без воды. Такое безобразие творится с 2018 года. Вода исчезает только во время поливочного сезона. Раньше она хоть ночью появлялась, так ее и караулили. А сегодня даже ночью пропала. Нечем помыться и постирать, не говоря уж про огород, - поделилась с КП-Новосибирск жительница поселка Ирина Роут.

Люди покупают питьевую воду или цедят запасы через фильтры. Никаких подвозов в поселок не организовано.

- Работники управляющей компании сказали, что вода у нас только для бытовых услуг, а не для полива огорода. Сейчас всем, у кого нет счетчиков, выставили счет за поливочную воду, которой не было 3 года! Мы написали заявление в нашу управляющую компанию, ждем ответа. Потом напишем заявление в прокуратуру. Качество воды - отдельный разговор, документально подтвердить нечем, но по состоянию техники все видно. Когда вода все-таки течет, возле крана появляется страшный налет, чищу регулярно, - добавляет Ирина.

В Мичуринском сельсовете утверждают, что решают проблему.

- МУП «Северное» отчиталось, что все в порядке. Мы в данный момент решаем все вопросы по организации подвоза воды, - пояснили КП-Новосибирск в администрации сельсовета. В самом МУП не ответили.

«ПОШЕЛ БЫ ДОЖДЬ - ТАК БЫЛО БЫ ХОРОШО»

С нехваткой воды столкнулись жители не только небольших поселков, но и городов. В Чулыме тоже с начала жары жители остались без воды. По их словам, из кранов бежит едва заметная струйка.

- Каждый год с наступлением лета такая проблема. На улице Урманской воды нет. Раньше воду выключали на вечер, а теперь начинает бежать только к ночи, но струя очень тоненькая, толщиной со спичку. Развоза воды нет, покупаем в магазинах, - пожаловалась КП-Новосибирск местная жительница Ольга Переберина.

По мнению коммунальщиков - МУП «Чулым-Сервис», которое отвечает за водоснабжение поселка, и тут во всем виноваты погодные условия да сами люди, которые тратят слишком много воды.

- Наша станция рассчитана на 1760 кубов в сутки и работает на полную мощность. Но люди из-за жары открывают краны, бросают шланги на огородах - естественно, воды не хватит. Тратить нужно меньше: станция не способна поднять больше. Прошли бы дожди - и все пришло бы в норму и в многоквартирных, и в частных домах. Администрация Чулыма подготовила проект на строительство еще одной скважины. Как только пойдет экспертиза, сразу приступят к бурению. Также планируется реконструкция станции обезжелезивания. Мы организовали подвоз воды для полива на приусадебных участках, - уточнил КП-Новосибирск директор «Чулым-Сервис» Юрий Кочубеев.

Напомним, жара выше +30 стоит в Новосибирской области с пятницы. Чуть ли не каждый день побивает новые рекорды - последний раз подобная жара в начале июня в наших краях была только в 1950-х годах. Синоптики обещают, что в ближайшие дни температура поднимется чуть ли не до +40, но в отдельных районах области уже пройдет дождь. А дальше температура снизится до +27… +29.

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