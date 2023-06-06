«Поливали водой, кололи снотворным»: в Новосибирске спасли лосенка, провалившегося в колодец

В Новосибирске молодой лось провалился в колодец. Фото: Алина НЕЧАЕВА/Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Первомайского района переживали за судьбу лосенка. Он провалился в колодец возле стрелочного завода, животное не могло выбраться из западни и отчаянно звало на помощь. Именно сотрудники завода и вызвали спасателей. А корреспондент КП-Новосибирск побывала на месте спасательной операции.

«ВАСЯ НЕ ХОТЕЛ СПАТЬ!»

- Еще ночью пытались достать животное, но снотворное не подействовало. Адреналин оказался сильнее лекарства, ночи и усталости, - сообщил в своем телеграм-канале Евгений Шестернин, министр природы НСО.

Лось сидел внутри больше суток. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Вызволить сохатого из западни не получилось, но обработать ему раны ветеринарам все-таки удалось. У лосенка, которому год, были поцарапаны лапы и спина. 6 июня операция по спасению бедолаги продолжили в усиленном режиме. Только к спецслужбам присоединились еще и куча местных жителей.

Лося нашли в колодце возле стрелочного завода Фото: Алина НЕЧАЕВА

- Он уже вторые сутки без воды и еды. Его надо срочно доставать! Ему же там тесно и жарко. Этот колодец давно должны были демонтировать! - возмущались местные.

Лось высунул нос из дырки, которую выкопали спасатели. Фото: Алина НЕЧАЕВА

На улице 35 градусов жары. Обезвоженного лосенка, еле шевелившего губами, поили из бутылочки и поливали ему спинку. И даже имя дали сохатому - Василий.

ВКОЛОЛИ УСПОКОИТЕЛЬНОЕ И ПОГРУЗИЛИ В КОВШ

Спасатели МАСС, специалисты минприроды, ветеринары, полиция - все ломали голову, как вытащить лосенка. Сначала спецы сделали подкоп.

На месте спасатели МАСС и инспектор минприроды. Фото: Алина НЕЧАЕВА

- Это сделано для того, чтобы мы могли поднять бетонное основание колодца безопасно для животного, - объяснили спасатели.

Колодец поднимали с помощью крана. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Далее еще одна непростая задача: вытащить лосенка из глубины, не навредив ему, и уложить его в ковш трактора. Перед этим ветеринары вкололи сохатому успокоительное. Животное наконец доверилось людям и перестало сопротивляться. В обед 6 июня Васю наконец-то достали и погрузили в ковш экскаватора. Рядом в ковше были и спасатели, и ветеринары, последние осмотрели пациента и пришли к выводу - напуган, но здоров. Лося увезли подальше от цивилизации с колодцами и выпустили в лес.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber