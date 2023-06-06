Выживут только арбузы? Как 40-градусная жара в Сибири отразится на дачном урожае

Как только есть возможность приехать на дачу - хватайте лейки и шланги! Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске который день температура выше +35, ожидается, что максимально она поднимется и до +40. Растения на грядках жару переносят плохо, самое живучее среди них - арбуз, говорит агроном Людмила Шубина. Он может обойтись без полива и переносить пекло по несколько недель, поскольку пускает корни очень глубоко. А остальным придется очень несладко.

- Те, у кого есть теплицы, должны открыть все возможные форточки и фрамуги на ночь и на те дни с понедельника по пятницу, пока вас нет на даче. Обязательно поливайте грядки только поздно вечером, утром следующего дня политые грядки замульчируйте. Сейчас очень важно полить цветущие яблони, груши и вишни и замульчировать приствольный круг. Мы также используем в саду вечернее дождевание - полив, когда вода падает на растения каплями. Его можно сделать с помощью оросительного оборудования, - рассказала КП-Новосибирск Людмила Шубина.

Мульчирующим слоем может быть обычный перегной, либо верховой торф, либо рубленая солома, либо перепревшие опилки трех-четырехлетней давности. На худой конец может быть просто зеленая, недавно скошенная трава, которую не обрабатывали гербицидами. Другой способ сохранения влаги - так называемый «сухой полив». Вечером полейте, а утром прорыхлите верхний слой между рядами тяпкой или граблями.

- Особое внимание стоит уделить капусте, корнеплодам, хотя им в другие, нежаркие, годы всегда хватает того, что падает с неба. Крупноплодная садовая земляника, которую в простонародье называют викторией, просто-напросто засохнет, если ее не поливать. В период цветения ее обязательно нужно полить, тогда будет нормальный урожай. Есть также культуры, которые надо поливать сверху, например огурец. А томаты, перец поливать сверху нельзя. Обрызгать нужно и газоны, - объяснила агроном.

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