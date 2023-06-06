«Погибла его годовалая дочка»: под Новосибирском разбился прокурор Купинского района вместе с семьей

Прокурор с семьей возвращался с Новоключей. Фото: соцсети.

Страшная авария произошла в Купинском районе: разбилась иномарка, в которой ехал местный прокурор Антон Бальков вместе с семьей.

- Они ехали с села Новоключи: рядом с ним находится озеро Горькое, местные туда часто ездят отдыхать, - рассказали КП-Новосибирск сельчане.

Семья днем возвращалась в Купино, когда случилась беда:

- Дорога оттуда идет щебеночная, что на ней произошло с машиной – пока неясно, одна из версий – у иномарки пробило колесо, ее занесло, - подтвердили КП-Новосибирск в администрации Купинского района.

Что происходило дальше, предстоит выяснить правоохранителям. Основной удар пришелся на переднюю часть авто – окно с этой стороны разбито, капот смят.

- Судя по всему, годовалая дочка была в машине на руках у супруги прокурора, и удар пришелся именно по им: девочка погибла, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.

То, что ребенок погиб, КП-Новосибирск подтвердили и в администрации Купинского района.

- Сам Антон Бальков, его супруга и четырехлетний сын находятся в больнице, они получили серьезные травмы, - продолжают в администрации Купинского района.

Дело передано в Следственный комитет, но там пока его официально не комментируют.

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