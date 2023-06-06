VK Fest в Новосибирске 24 июня 2023 года: участники, программа развлечений, билеты и цены

VK FEST пройдет в Новосибирске прямо перед Днем города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 8 лет существования фестиваль VK Fest стал самым ярким событием лета в стране. В этом году он впервые пройдет в Новосибирске и встретит гостей в преддверии Дня города - 24 июня.

ГДЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ

VK Fest в Новосибирске пройдет в Парке «Арена» возле Ледового дворца спорта.

Добраться до площадки фестиваля можно будет на автобусах № 5, 6, 28, 39, троллейбусах № 7, 8 и маршрутках № 18, 63 (ост. «Метро Спортивная»).

УЧАСТНИКИ

На фестивале в парке «Арена» зажгут рэпер Баста и Seville - певица Севиль Велиева из группы Artik & Asti, а также рэперы OG Buda, FEDUK, DEAD BLONDE + GSPD, Эльдар Джарахов и Леонид Руденко.

Хедлайнер фестиваля - рэпер Баста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРОГРАММА РАЗВЛЕЧЕНИЙ

VK Fest подготовил для зрителей не только выступления любимых исполнителей, но и развлекательные площадки.

- Волшебная локация от «Магического экспресса». Пока поезд не уехал в Хогвартс, он предложит будущим ученикам мастер-классы, квиддич и волшебную аромалотерею. А распределяющая шляпа отправит каждого желающего на нужный факультет - пожелания кандидатов учитываются!

- Бумажное шоу от Kiddeo, где дети и взрослые смогут поиграть в белоснежных конфетти, пофотографироваться в бумажном снегу и поучаствовать в интерактивах от аниматоров.

- Киношкола «Ералаш» проведет актерский батл и мастер-классы по сценическому бою, а еще разыграет призы среди гостей.

- Агентство «Деревянные «Игры мира» устроит соревнования по голландскому бильярду, также гости пройдут сквозь увлекательный эквилибр-лабиринт и попытают удачу в корнхоле.

- На выставке спортивных автомобилей от команды STROKER TEAM можно будет пообщаться с профессиональными пилотами, сфотографироваться с машинами и поиграть в дрифт машинками на радиоуправлении. Для победителей конкурсов команда припасла фирменные призы.

- Делегация из НГУ покажет зрелищные физические и химические опыты, даст гостям попробовать некоторые минералы на вкус и познакомит их с Гошей - манекеном для сердечно-легочной реанимации.

- VR-экскурсия по Технополигону от СибГУТИ, мобильная цифровая выставка 3D-фигур, киберплощадка для игр в приставку, автосимулятор и гонки Омегаботов. А еще университетский радиоклуб UB80 свяжется с ледоколом «Красин» в Санкт-Петербурге и проведет мастер-класс по морзянке.

- Школа робототехники и программирования «Лига Роботов» приготовила десятки роботов, башни из гигантской дженги и игровые автоматы в стиле ретро.

- Вместе с ХК «Сибирь» гости попробуют попасть в «девятку» на бросковой зоне, сыграют в гигантский дартс и сделают фото с харизматичным маскотом КХЛ - Снеговиком.

Вас ждут не только концерты, но и куча прочих развлечений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БИЛЕТЫ И ЦЕНЫ

Детский входной билет (от 7 до 12 лет) стоит 250 рублей, билет для детей старше 13 лет и взрослых - 1500 рублей. В продаже есть также входные «Добрые билеты» стоимостью 1600 рублей. 100 рублей с их покупки будут отправлены в новосибирский благотворительный фонд «Солнечный город».

Площадку в парке «Арена» специально протестируют, чтобы сделать ее более удобной для людей с ОВЗ. Место проведения фестиваля уже проверили на доступность для гостей на инвалидных колясках. Накануне мероприятия организуют повторный тест-драйв с учетом рекомендаций первых тестировщиков.

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