«Единая Россия» будет и дальше доставлять помощь военнослужащим в зону СВО

Из Новосибирской области сбор и отправка груза по запросам наших бойцов - в постоянном режиме. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».

По сообщению сайта «Единой России» с апреля помощь от фонда «Наша Правда» и «Единой России» получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ. Военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое.

В начале июня в штаб ВДВ привезли квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.

- Всего фонд «Наша правда» закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке «Единой России» и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации, - отметил генеральный директор Фонда «Наша Правда» Александр Бровченко.

В Бердянске подразделениям 58-ой армии также передали средства связи, а в Луганске военнослужащим войсковой части 33000 - антидроновые ружья. В Херсонской области войсковая часть получила автомобили высокой проходимости.

- Мы помогаем подразделениям русской армии и добровольческим отрядам на по всей линии фронта. Привозим средства радиоразведки и разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, которые могут оперативно доехать на линию боевого соприкосновения и эвакуировать раненых. Помогаем с радиостанциями, средствами электронной борьбы - всем, что создает купола для наших бойцов, обнаруживает вовремя вражеские дроны. Работаем с командирами подразделений. И знаем, что всё необходимое доходит точно до «передка, - рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Он отметил, что в общей сложности «Единая Россия» с начала СВО уже собрала более 7 миллиардов рублей на помощь фронту.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».

Напомним, 18 апреля «Единая Россия» подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда». Оно предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашением предусмотрена поддержка волонтёров «Единой России», гуманитарная помощь, закупка оборудования и медикаментов, доставка этих грузов на передовую и в новые регионы.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным, а также жителям ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили более 62 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы - от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники.

На Донбассе и в новых регионах работает 45 гуманитарных центров «Единой России», где мирные жители могут получить помощь и консультации по различным вопросам.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В РЕГИОНЕ

Из Новосибирской области отправка груза осуществляется на регулярной основе.

- Сбор и отправка груза по запросам наших бойцов – в постоянном режиме. При личном участии и поддержке депутатов всех уровней и предпринимателей на фронт сибирякам уходят фуры с инструментом, спецсредствами связи, походными печками и банями, средствами профессиональной экипировки. Кроме того, отправляем машины повышенной проходимости (Нивы, УАЗы), квадрокоптеры, тактические ноутбуки.

Налажено взаимодействие с сообществом «Тыл Фронту 54» и другими волонтерскими группами, объединяющими активных жителей области. Каждый вносит посильную помощь. Открыты пункты плетения маскировочных сетей: работают десятки площадок в разных районах Новосибирска и области. Налажена логистика по обмену необходимыми тканями для плетения и шитья экипировки. Помимо сетей плетут маскировочные нашлемники, шьют маскировочные халаты для снайперов и разведки, экипировку, льют окопные свечи. В приобретении расходных материалов помогают депутаты, сторонники партии, активисты, - отметила руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Заксобрания Новосибирской области Елена Тырина