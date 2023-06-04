В Новосибирском зоопарке у кошек Жоффруа родились котята-двойняшки

Котята — двойняшки-близняшки. Фото: Kivuli

В Новосибирском зоопарке у южноамериканских кошек Жоффруа родились очаровательные котята. Оба — мальчишки. Сейчас они выходят к людям уже окрепшие, вставшие на ножки — не такие ранимые, какими были 15 апреля, когда только появились на свет. Мама тщательно охраняла малышей от людских глаз, и вот их наконец может увидеть публика.

Малыши появились на свет 15 апреля. Фото: Kivuli

— Кошек Жоффруа детеныши рождаются беспомощными, незрячими. Мать в первое время не оставляет их практически ни на минуту. В условиях зоопарка самка в период заботы о малышах ведет себя так же, как в природе – скрытно и очень осторожно, – рассказывает биолог зоопарка Юлия Коновалова.

Мама-кошка сначала не показывала своих малышей людям. Фото: Kivuli

Сотрудники зоопарка старались не беспокоить маму и малышей. А когда котята подросли, им поставили прививку — быстро, чтобы мама-кошка не возмущалась тем, что у нее отобрали детей.

Дети пошли в маму — они очень скрытные. Фото: Kivuli

На первые прогулки мать выводила их, когда возле вольера никого не было. Сейчас она разрешает им гулять практически в любое время. Дети что у людей, что у котов — игривые и весёлые.

А на самом деле, как дети человека, любят поиграть. Только не делают этого на камеру. Фото: Kivuli

Кошки Жоффруа живут в зоопарке с 2016 года, а первое потомство у них появилось в 2019. Они похожи на обычных домашних кошек, но их отличает ряд «диких» признаков, в том числе характерный окрас с темными пятнами и полосками.

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