«Летучая мышь в вашем доме — большая удача»: как изучают рукокрылых и что делать, если вы повстречались с ними

Великий и прекрасный ушан —​ с большими ушами и колечком на предплечье. Фото:​ группа «Экспедиционный клуб «Образ жизни».​

Летучие мыши — наши давние соседи. Когда-то люди жили с ними в пещерах, а теперь только немногие осмеливаются спуститься туда и повидаться с их обитателями. Любят мыши и другие темные места, они могут гостить даже в вашем доме! Но несмотря на долгую историю соседства, мы по-прежнему мало что знаем о рукокрылых.

Новосибирский биолог, сотрудник лаборатории экологии сообществ позвоночных животных Алексей Маслов занимается изучением летучих мышей в Новосибирской области и по всей России, отправляясь в волонтерские экспедиции в пещеры и шахты. Ученый рассказал об особенностях своей работы, о том, почему летучие мыши нуждаются в нашей защите и как действовать, если вы случайно встретились с ними.

КТО У НАС ЖИВЕТ

— В Новосибирской области обитает 10 видов летучих мышей, но миграционные пути известны не для всех видов. Например, уже прилетели одни из самых дальних мигрантов — двухцветные кожаны. Это самые частые гости города, но где они зимовали — неизвестно. 24 мая на пролёте в городе встретили прудовую ночницу, это мышь из Красной книги нашей области. Она зимует в пещерах и может использовать постройки человека в качестве летних убежищ, но пока ни одной колонии этого вида в городе мы не нашли. В принципе уже все виды летучих мышей области проснулись и покинули места зимовок. Как только появляются летающие насекомые — основной корм наших рукокрылых — им нет больше смысла сидеть в пещерах. Разве что иногда исключение составляют длительно спящие самцы, например, сибирского трубконоса, которым не нужно заботиться о потомстве. Таких зверьков можно встретить спящими и поздней весной, — рассказал Алексей Маслов КП-Новосибирск.

Двухцветный кожан.​ Фото: Предоставлено героем публикации.

В Новосибирске обитают прежде всего двухцветные кожаны. Они очень любят различные полости в постройках человека. Они могут поселиться в межпанельном шве, под балконом или подоконником, в пространстве между кровлей и её обшивкой. Но могут занять и дупло или трещину в стволе старого дерева. Во второй половине лета небольшие стаи этого вида иногда проводят день-другой между створками двойных окон и после этого улетают в поисках нового места. Каждая такая встреча интересна и важна, поскольку позволяет лучше изучить этих животных.

КАК ИХ ИЗУЧАЮТ

Изучать рукокрылых, которые живут в пещерах, для исследователей одно удовольствие. По словам, это довольно просто и удобно — к некоторым пещерам есть описания, координаты и маршруты. Но полного представления о мышах, однако, не дает.

— Летняя работа гораздо более сложная и разнообразная: можно искать места выводковых колоний — убежищ для самок и детёнышей, можно ловить мышей специальными сетями в местах постоянного кормления, можно с помощью специальных микрофонов фиксировать ультразвуковые сигналы и изучать их. Летняя часть работы позволяет собрать данные о размножении и миграциях летучих мышей, так необходимые для множества последующих исследований рукокрылых.

Ученые многое знают о других летающих созданиях — птицах. Знание о маршрутах миграций околоводных птиц помогает им прогнозировать эволюцию вируса гриппа и создавать сезонные прививки от него. А вот настолько же подробными знаниями о летучих мышах они, к сожалению, пока не обладают.

Три ушана встречают исследователей. Фото: «Экспедиционный клуб «Образ жизни».​

Изучая летучих мышей, ученые отлавливают их и крепят им на предплечье особую бирку — металлическое кольцо. Оно не мешает жить и имеет уникальный номер. Если кто-то вдруг поймает окольцованную мышь, то специалисты могут отследить все изменения, которые произошли с ней: похудела она или поправилась, как далеко улетела.

Еще поводы отлавливать мышей — выяснить, какие они разносят вирусные инфекции или чтобы им помочь. Да, ухаживают за ними, как за пострадавшими птицами: кормят, поят, лечат и выпускают обратно в дикую природу. Фото: qYePOH6YRzo.jpg Трубконос. похожий на пушистый одуванчик, будто только что проснулся. Фото: группа «Экспедиционный клуб «Образ жизни».

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

КАК СЕБЯ ВЕСТИ, ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ЛЕТУЧЕЙ МЫШЬЮ?

Людей летучие мыши часто пугают. Но пусть их внешность и ассоциации с вампирами из фильмов вас не отталкивают. Мыши не нападают на людей, а вероятность заразиться пресловутым коронавирусом, из-за которого они оказались в опале, от рукокрылых, живущих в России, крайне мала (хотя летучие мыши могут переносить другие вирусные заболевания, например, бешенство). Эти зверьки, наоборот, очень ранимые и хрупкие, и если они вам встретились, очень важно им правильно помочь. А еще — рассказать о находке специалистам.

— Типичных ситуаций обычно три: мышь залетела в помещение летом; мышь где-то висит и долго не улетает; или мыши устроили выводковую колонию где-то в жилище человека. Всегда, если есть возможность, нужно сделать несколько фото с разных сторон, крупные планы головы, летательной перепонки в области задних лап и хвоста и выложить в приложение iNaturalist. В этом приложении любой живой организм может быть определён до вида и экспортирован в открытую международную базу данных. Даже не очень удачные, тёмные или размытые фотографии, если они имеют геопривязку и время наблюдения, очень ценны для профессионального сообщества, — советует Алексей Маслов.

Здесь в руках ученого —​ остроухая ночница.​ Фото:​ группа «Экспедиционный клуб «Образ жизни».​

Если летучая мышь залетела в помещение летом

Нужно подождать, пока она перестанет летать. Ловить летающего зверька нельзя, чтобы не повредить его. Пока мышь летает, лучше найти и надеть обычные рабочие перчатки или защитить руки любой другой плотной тканью. Зубы летучих мышей острые, но короткие, так что плотная ткань помогает избежать укуса. Помните, что летучая мышь очень напугана и сама боится большого человека (в десятки раз крупнее её самой!).

— Притаившегося зверька ловим, садим в коробку с дырками для дыхания, ставим в коробку плошку с водой и оставляем до вечера. Если погода хорошая, в прогнозе нет сильного дождя и ветра - вечером выпускаем в ближайшем парке с рук или невысокой присады. Мышь должна проснуться, согреться и самостоятельно взлететь. Если мышь пролетает всего несколько метров и падает — повторяем выпуск. Если со второго раза не улетает — считаем, что нужна помощь специалистов. Если погода плохая, то тоже нужна помощь — специалисты заберут зверька на передержку или помогут организовать её самим.

В других случаях

Но есть случаи, когда выпускать летучую мышь на улицу ни в коем случае нельзя. Например, если она залетела к вам, когда на улице снег. Или если она долго висит на одном месте и не улетает, или похожа на детёныша (не имеет шерсти). Скорее всего она в опасности и нуждается в помощи специалистов. Не выпускайте мышь, если видите, что она слаба и может стать добычей для хищников. Нужно обратиться в центр реабилитации диких животных, зоопарк или волонтёрское сообщество.

Если у вас в доме поселилась мышиная колония

Радуйтесь — это большая удача. Значит, в ваших окрестностях хорошая экология, раз мыши облюбовали ваш дом.

Это кадр из пещеры, но мыши могут жить и в домах человека.​ Фото: «Экспедиционный клуб «Образ жизни».​

— О ней прежде всего нужно сообщить специалистам. Мы разрабатываем чат-бот для обработки всех встреч жителей Сибири с летучими мышами, поэтому информацию о выводковой колонии можно передать через наш телеграм-канал https://t.me/siberianbats. При возможности мы выезжаем на выводковые колонии и обследуем их, — говорит Алексей Маслов.

Но соседство с рукокрылыми может быть не очень удобным, особенно если они часто залетают в квартиры. Обратитесь к тем же специалистам — они дадут рекомендации, как избежать появления летучих мышей на следующий сезон. Насильно выгонять мышей самим ни в коем случае нельзя — тем более, что это могут быть краснокнижные зверьки.

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