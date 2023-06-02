«Мне нечего сказать»: подросток, убивший из-за ноутбука свою учительницу, не раскаялся в суде

Подросток убил учительницу в школьной пристройке. Фото: Мария НОВИКОВА/ предоставлено знакомыми педагога.

Мошковский районный суд Новосибирской области сегодня поставил точку в деле об убийстве замдиректора школы из поселка Смоленский. В июле 2020 восьмиклассник залез в пристройку, где жила педагог, и безжалостно нанес ей два десятка ударов ножом.

Процесс по резонансному делу длился больше двух лет. В ожидании судьбоносного заседания в коридоре снова встретились сын убитой и мать подсудимого. Последняя в резкой форме отказалась общаться с журналистом КП-Новосибирск.

Не стал откровенничать с журналистами и сам подсудимый. Дерзкий и уверенный в себе - под стражей 19-летний Алексей Русских уже три года. Говорят, на протяжении всего процесса он тоже хранил молчание.

- Я ничего не собираюсь говорить, - заявил он корреспонденту КП-Новосибирск. - Нету желания никакого.

- Может хотите попросить прощения у сына убитой?

- Мне нечего сказать.

По словам сына убитой, извинений он не услышал ни на одном из более чем тридцати заседаний.

- Ни единого слова раскаяния, кроме как в последнем слове. Одно "извини", смотря в стену, а не мне в глаза. Я считаю, что человек абсолютно не раскаялся, и я почти уверен, что он продолжит совершать противоправные деяния после отбытия наказания. Он опасен для общества, - рассказал КП-Новосибирск Артем Болдырев.

Тело его мамы, Валентины Болдыревой, заместителя директора по воспитательной работе Смоленской СОШ, обнаружили в ночь на 9 июня 2020. Педагог много лет проработала в учебном заведении. Затем вместе с семьей перебралась в Новосибирск, работала няней. Но через некоторое время по просьбе коллег и родителей учеников вернулась в родной поселок.

Чтобы каждый день не ездить из города в Мошковский район, 56-летняя учительница жила в пристройке к школе. Вооруженный подросток (тогда ему было 16) залез в помещение через окно, чтобы украсть ноутбук, стоимостью 10 400 рублей. Услышав шум, женщина проснулась и узнала своего ученика. Панику поднимать не стала, позвонила матери подростка, чтобы та его забрала. Как следует из материалов дела, подросток был под наркотиками.

- Разбой там абсолютно налицо. Нормальный человек не носит в два часа ночи с собой заточку в виде отвёртки, не ходит в перчатках, не залазит, отгибая раму оконную, ночью к женщине, которая ночевала там одна. Не могу представить тот ужас, который испытала моя мама перед уходом из этого мира, - говорит сын женщины.

На момент совершения преступления Алексею Русских было 16 лет. Трудный подросток смог закончить всего семь классов. Замдиректора поселковой школы Валентина Болдырева взяла на поруки проблемного ученика. Но сделать из него человека так и не смогла.

- Он используя нож, незаконно проник в квартиру, где нанес женщине не менее 20 ударов клинком ножа в область расположения жизненно важных органов. В результате чего наступила ее смерть, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Мошковского района Виталий Акуленко.

Приговор – 9 лет и 5 месяцев лишения свободы (максимально грозило 10, поскольку убийца был несовершеннолетним). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Часть срока Алексей Русских уже отсидел в СИЗО. В пользу сына убитой с осужденного также взыщут полтора миллиона рублей за моральный ущерб, а также расходы на погребение.

- Как можно быть довольным приговором, когда твою маму убили… Все тысячелетия и года не возместят тебе ее. Ее больше никогда с нами не будет и всё, - едва сдерживая слезы сказал Артем Болдырев.

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