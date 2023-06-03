Сибирский Стивен Хокинг: парень со СМА стал программистом и сделал сайт для звезд боев без правил

Богдан сделал сайт для звезд ММА. Фото: Предоставлено Богданом Долиным // Алексей БУЛАТОВ

28-летний житель Кузбасса Богдан Долин с детства на инвалидном кресле. Врачи поставили ему диагноз СМА, но Богдан вырос самостоятельным, освоил программирование и веб-дизайн и начал зарабатывать неплохие деньги. Самым крутым своим проектом парень считает сайт для одного из агентств ММА. Суровые бойцы даже не подозревают, что их страничка в интернете сделана с помощью парнишки в инвалидном кресле. Конечно, параллельно со строительством карьеры Богдан боролся за выживание: из-за атрофии мышц сейчас он может двигать только пальцами, а пьет лишь через трубочку. Что ждет программиста в будущем, узнал корреспондент КП-Новосибирск.

В детстве электрическая машинка заменяла Богдану коляску. Фото: Предоставлено Богданом Долиным

«ПРЕПАРАТОВ, ТОРМОЗЯЩИХ СМА, ЕЩЕ НЕ БЫЛО»

«Наш сибирский Стивен Хокинг» - так можно сказать про Богдана из Кузбасса. Сам парень не согласен: «Не надо. Я свой интеллект оцениваю более трезво». Пусть он не претендует на награды в фундаментальной физике, как великий ученый, зато силы воли и любви к жизни у него предостаточно.

История Богдана простая: второй ребенок в семье. Папа - водитель КамАЗа, мама - домохозяйка. Проблемы со здоровьем родители заметили в 6 месяцев: мальчик не мог даже голову держать. Что только ни делали близкие, но через 2 года местные врачи поставили страшный диагноз: «спинально-мышечная атрофия». Это сейчас детям со СМА собирают деньги и выбивают квоты на дорогие лекарства, которые могут помочь, тогда подход к лечению был совсем иной.

- Препараты, которые могут затормозить прогрессирование заболевания, появились лишь недавно, поэтому тогда все лечение сводилось к реабилитационной терапии. Мы с мамой ездили в санатории, и там со мной занимались физиотерапией, ЛФК, а также делали лечебные ванны. Это не помогало, врачи в основном отмахивались: «У вас неизлечимое заболевание, ничем помочь не можем». Родители, конечно, делали все, что в их силах. Папа собрал электрическую машинку вместо инвалидного кресла. С ней я мог жить обыкновенной жизнью подростка, гулять на улице с друзьями и не чувствовать себя ограниченным в чем-либо, - рассказал КП-Новосибирск Богдан Долин. - Первые сложности появились в подростковом возрасте: я сильно похудел, состояние ухудшилось, стало тяжелее заводить новые знакомства, я оброс комплексами. Но друзья со двора поддерживали, не давали пасть духом.

Мальчик учился на дому. В семье был компьютер, и Богдан часами просиживал за ним. Вместо игрушек ему покупали диски с самоучителями по дизайну и 3D-моделированию, школьник обрабатывал фото и делал презентации для школы и класса.

Богдан не сдался болезни и освоил программирование. Фото: Предоставлено Богданом Долиным // Скриншот с сайта Gagarin Sports Management

ПРОГРАММИСТ-САМОУЧКА

После школы Богдан не стал поступать в вуз - стал изучать веб-дизайн, HTML и CSS, постепенно начал писать простые скрипты на языке программирования Javascript. За несколько лет сделал несколько простых сайтов для портфолио, научился верстать веб-странички.

- В какой-то момент я созрел для своего первого заказа, начал интересоваться фриланс-биржами, вскоре получил первый заказ, без проблем его выполнил и получил хороший отзыв. После нескольких выполненных проектов на фрилансе я решил, что пора искать полноценную удаленную работу. Нашел вакансию верстальщика, связался с веб-студией CHEREPKOVA из Саратова. После выполнения тестового задания меня взяли. На полной занятости прокачка навыков шла гораздо быстрее и эффективнее, все 4 года я работал на равных, и никто о моем заболевании не знал, - продолжает Богдан Долин.

Богдан выполнил несколько проектов, в феврале 2020 года на студию веб-дизайна вышел заказчик - спортивное агентство ММА Gagarin Sports Manadgement. Компания продвигает российских спортсменов во всем мире, организует бои с участием звезд, они первыми пригласили Коннора Макгрегора в Москву. Сибиряк обрадовался, ведь сам иногда смотрел бои ММА. В команде из трех человек он сделал внешнюю и внутреннюю часть проекта, заказчик остался доволен. Российские бойцы ММА были в восторге от сайта, а директор заказал у студии еще несколько проектов. Профессиональные бойцы даже не подозревали, что им помог парень, который едва может пошевелить рукой.

Богдан сможет вернуться к работе после помощи с получением лекарства. Фото: Предоставлено Богданом Долиным

НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ

- К сожалению, мое заболевание носит прогрессирующий характер, при нем происходит атрофия мышц. Если в детстве я мог свободно двигать руками, поднимать их вверх, то теперь не всегда могу взять ложку в руки. Пью я теперь только через трубочку, хотя раньше мог спокойно поднимать кружку со стола. Постепенно с электрической машинки я пересел в электрическую коляску с электроприводом. На сегодняшний день из-за тяжелого искривления позвоночника я нигде, кроме коляски, больше сидеть не могу. Также появились проблемы с глотанием и развилась хроническая дыхательная недостаточность, из-за которой я вынужден спать с аппаратом искусственной вентиляции легких, - объяснил КП-Новосибирск Богдан Долин.

Богдан вынужден спать с аппаратом НИВЛ. Фото: Предоставлено Богданом Долиным

Полгода назад парень вынужден был оставить работу - не мог толком даже печатать, хотя раньше выполнял задания почти вдвое быстрее большинства сотрудников студии. Раньше фронтенд-разработчик Богдан получал зарплату выше средней и мог частично закрыть нужды на лекарства, но теперь ему пришлось экстренно просить помощи в благотворительном фонде.

- К счастью, мое состояние начало улучшаться после того, как я обратился в фонд СМА Сибирь. Мне помогли быстро получить препарат «Эврисди» («Рисдиплам») по квоте Минздрава РФ. Он позволяет замедлить заболевание и частично восстановить движения: ходить я, конечно, не стану, но улучшить самочувствие, показатели дыхания и глотания - вполне. Для меня даже отсутствие ухудшений будет большим достижением, - добавляет Богдан Долин. - Теперь я мечтаю о том, чтобы ко мне вернулись силы и я снова смог разрабатывать сайты и жертвовать детям со СМА.

Богдан работал вдвое быстрее коллег и зарабатывал выше среднего. Фото: Предоставлено Богданом Долиным

Сибиряк хочет взяться за новые проекты еще и потому, что это для него возможность помогать детям с таким же диагнозом, как и у него.

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