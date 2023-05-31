В выходные расплавимся: жара в Новосибирске может дорасти до +40

Жара в Сибири, как и морозы, экстремальная. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лето еще не наступило, а синоптики уже бьют тревогу. Вместо приятного тепла со свежим дуновением ветра Новосибирск ждет настоящее пекло.

Погодные сводки обновляются каждый день, и вот новый прогноз: уже в эти выходные в городе будет +38.

- С 1 по 7 июня мы ожидаем аномальное тепло. До 5 июня - до +30 в городе и до +35 - в области. После 5-го числа сильная жара, до +38, придет и в Новосибирск. Но пока эта ситуация не грозит засухой. Предполагаем, что сегодня около отдельных станций области будет развиваться облачность и пройдут дожди с грозами. На следующей неделе погода будет жаркой до 8 июня. По прогнозу во второй половине этого дня за счет активной конвекции и развития кучево-дождевой облачности около отдельных станций будут отмечаться грозовые дожди и ливни. Но есть вероятность, что прогноз будем корректировать: погода может остаться прежней, без осадков, - сообщила КП-Новосибирск начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского управления гидрометеорологической службы Наталья Кичанова.

Аномальное тепло, по словам синоптиков, придет в Сибирь с Урала и Поволжья. Почти всю следующую неделю в Новосибирске с неба не упадет ни капли дождя.

Напомним, с 25 мая в Новосибирской области перестал действовать особый противопожарный режим. В пресс-службе правительства региона КП-Новосибирск ответили, что пока вопрос о его возобновлении не рассматривался.

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