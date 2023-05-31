Рассказываем, где сходить на праздник с детьми. Фото: Евгения ГУСЕВА

День защиты детей в этом году выпадает на четверг. 1 июня большинство родителей будут работать, но в парках для детей проведут много интересных мероприятий уже с самого утра. Мы составили афишу, куда сходить в Новосибирске на День защиты детей 1 июня 2023 года.

Новосибирский зоопарк

Где: ул. Тимирязева, 71/1

Когда: с 11.00

В зоопарке 1 июня проведут грандиозный праздник на весь день. С 11.00 до 13.00 детям до 16 лет можно будет пройти сюда бесплатно. Их ждут интерактивные локации, творческие мастер-классы, активные игры для детей и взрослых, конкурсы и подарки, экологические викторины. А с 19.00 выступит кавер-группа NEKiTAY.

Заодно детям будет интересно лично узнать, какие имена дадут двум белым медвежатам. Имена двум малышкам, детенышам медведей Кая и Герды, выбирали новосибирцы во время голосования в Telegram-канале зоопарка.

Михайловская набережная

Где: ул. Большевистская, 12в

Когда: с 13.00

На набережной пройдет праздничный концерт и интерактивная программа. А еще на празднике стартует первый этап проекта «Город поет». Уже сформирован сводный детский хор города, в котором участвуют 800 человек. Ребята споют песни Александра Зацепина - нашего земляка, народного артиста РФ, удивительного композитора и автора музыки к любимым фильмам.

«Сибирский Молл»

Где: ул. Фрунзе, 238

Когда: с 16.40

Праздничная программа пройдет с 16.40 в атриуме торгового центра, где можно будет поиграть с детьми в гигантскую дженгу, сделать профессиональный аквагрим и совместно с аниматорами смастерить свою собственную игрушку-антистресс. Также гостей ждут удивительное криошоу «Химия и физика», угощение сладкой ватой, выступление от группы поддержки хоккейного клуба «Сибирь» - Dolls - и праздничная дискотека.

Городские парки

Свои интерактивные программы пройдут в парках имени С. М. Кирова, «Центральный», «Березовая роща», «Бугринская роща», «У моря Обского», «Заельцовский», «Затулинский», «Сосновый бор», «Первомайский». В каждом из парков праздник начнется в разное время.

- «У моря Обского» (ул. Софийская, 15) - 10.00

- «Березовая роща» (ул. Планетная, 53) - 11.00

- «Первомайский» (ул. Маяковского, 5а) - 11.00

- «Центральный» (ул. Мичурина, 8) - 11.30

- «Затулинский» (ул. Зорге, 47/2) - 12.00

- ЦПКиО имени С. М. Кирова (ул. Станиславского, 1а) - 12.00

- «Заельцовский» (ул. Парковая, 88) - 13.00

- «Сосновый бор» (ул. Б. Хмельницкого, 19/3) - 14.00

- «Бугринская роща» (ул. С. Кожевникова, 39а) - 14.30

ТЕАТРЫ

«Бременские музыканты» (6+)

Где: Театр «Глобус» (ул. Каменская, 1)

Когда: 1 июня в 11.00

О чем: Знаменитая история по мотивам сказки братьев Гримм о бродячих музыкантах с прекрасной музыкой Геннадия Гладкова, известной всем благодаря мультипликационному фильму. В этой веселой истории, полной опасных приключений, главными героями становятся Осел, Собака, Кот, Петух, Король, разбойники и, конечно же, молодые влюбленные - Трубадур и Принцесса.

Цены: 300 - 500 руб.

«Айболит Forever» (6+)

Где: Театр «Глобус» (ул. Каменская, 1)

Когда: 1 июня в 14.00

О чем: Что если вообразить, что Айболит живет в XXI веке? Наверняка его ждут захватывающие встречи с новыми героями! И среди них - верные друзья-звери и, конечно, коварный Бармалей. Хотите это проверить? Тогда вперед, навстречу пиратским погоням и удивительным приключениям!

Цены: 300 руб.

Концерт «Ура! Каникулы!» (6+)

Где: Камерный зал филармонии (Красный пр-т, 32)

Когда: 1 июня в 11.00

О чем: Летние каникулы - лучшее время года! Можно легко и свободно гулять, плавать, гонять на велосипеде, роликах, скейтборде, гироскутере, можно сходить в кино или зоопарк, а можно - в филармонию! Этим мероприятием Новосибирская филармония открывает ежегодный детский фестиваль «Когда не надо в школу». Концерты в программах сочетаются со сказочными спектаклями, классические произведения - с музыкой из любимых мультфильмов. А в день открытия - специальная программа, в которой принимают участие детские коллективы города и юные, но уже опытные музыканты. Будет ярко и жарко - и на сцене, и в зале! Ребята с удовольствием примут участие в музыкальной викторине и других активностях праздника.

Цены: 300 руб.

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