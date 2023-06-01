«Фото дочки теперь на ее могиле»: ритуальщики вернули матери снимок умершего ребенка, который без разрешения использовали в рекламе

Фото Аделины ее мама положила на могилу ребенка. Фото: личный архив семьи КИНЧАРОВЫХ.

История с фото двухлетней Аделины Кинчаровой началась три недели назад. Девочка умерла в марте 2021 года - у нее произошел заворот кишок. Врач больницы, куда привезли Аделину, отправил ее в другую клинику. Там маленькую пациентку тоже не спасли - спустя несколько часов она умерла.

Недавно мама Аделины обратилась в ритуальное агентство, чтобы заказать портрет на памятник дочки. А через несколько недель семья ребенка узнала, что снимок незаконно использовали в рекламе.

- С разницей в несколько часов мне позвонили две знакомые. Они были на кладбище и увидели у ритуального агентства, которое там находится, рекламное надгробие с фото моей дочери. Разумеется, никакого разрешения мы не давали, - рассказала КП-Новосибирск мама Аделины. И добавила: - Никаких фото и видео рекламы очевидцы не сделали.

Родные стали разбираться, как это могло получиться. Оказалось, что снимок использовало то самое агентство, где семья заказывала портрет Аделины.

- На днях со мной связалась бывшая сотрудница этого агентства: она извинилась за то, что фото Аделины было на рекламном надгробии. Мы встретились лично, и она отдала мне снимок дочки, который использовали в рекламе, - говорит мама Аделины.

Уносить домой этот портрет родные не стали.

- Я положила его на могилу дочки, - поделилась с КП-Новосибирск сибирячка.

Но даже несмотря на то, что ритуальщики вернули снимок, наказать их у семьи Кинчаровых не получится.

- Ситуация с портретом девочки попадает под статью 152.1 ГК РФ «Охрана изображения гражданина». Использовать снимок девочки ритуальщики могли только с разрешения родителей ребенка. Но проблема в том, что фото и видео рекламы очевидцы не сделали. А это значит, что прямых доказательств вины ритуальщиков нет. Теоретически можно было бы использовать показания свидетелей, но в данной ситуации это крайне слабое доказательство, - объясняет адвокат Михаил Спиридонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы разрешения не давали»: родные умершей девочки обвинили ритуальщиков в том, что фото их дочки использовали в рекламе

Рекламную плиту со снимком ребенка увидели знакомые семьи (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер