«Я сразу подумала, надо хватать!»: десятиклассница отбила телефон у грабителя и получила награду

Маша Исаева смогла одолеть хулигана. Фото: ГУМВД по Новосибирской области.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил детей и подростков, проявивших мужество при задержании преступников. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей, а одной из награжденных стала жительница Новосибирска - десятиклассница Маша Исаева.

Новость о 17-летней школьнице, давшей отпор преступнику, этой зимой облетела весь город. Инцидент произошел в Советском районе Новосибирска. Девочка возвращалась домой, и на автобусной остановке на нее напал грабитель. Он вырвал у школьницы телефон, но не учел, что Маша не из слабеньких - 13 лет занимается художественной гимнастикой. Школьница мертвой хваткой вцепилась ему в ногу и применила болевой прием.

Маша схватила мужчину за ногу. Фото: скриншот из видео

- Я сразу подумала, что надо его хватать. Мы же там (на тренировках по гимнастике. - Ред.) с детства занимаемся. Та же самая булава, мяч, лента. Не так летит - надо поймать. Быстро думаешь и хватаешь, - рассказала КП-Новосибирск Маша. - Я не знаю, что со мной происходило, просто накинулась на него сзади, схватив за ногу. И держала так, чтобы он не мог двигаться. Он много чего кричал - не очень хорошие слова. Ну, что я ненормальная, что я делаю, зачем и все в таком роде.

Девочка мечтает стать тренером по художественной гимнастике. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Кричал, матерился и трепыхался в руках девочки, как воробей в зубах у кота. Преступник решил, что с добычей ему точно не уйти.

- Я кричала только «отдайте телефон» и все. А держать готова была до последнего. Просто не хотелось вещи потерять. В итоге он все вещи выкинул в снег и сам убежал, - добавляет Маша.

Маша учится в десятом классе, но уже прославилась на всю страну. Фото: ГУМВД по Новосибирской области

Можно сказать, преступник отделался легким испугом. Но это тогда ему так казалось. Однако ограбление засняли камеры наблюдения. Видео прославило отважную девочку. А полицейские вскоре задержали грабителя. Им оказался ранее судимый 40-летний житель города Новосибирска. Скоро он предстанет перед судом и понесет заслуженное наказание.

Маша показывает медали. Говорит, чтобы их заработать, постоянно проводит время в зале. В итоге спортивная подготовка пригодилась. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Глава МВД России отметил, что люди, способные на подвиг, вызывали уважение во все времена, их поступки остаются в истории, находят отражение в произведениях литературы и искусства:

- Каждый может назвать человека, которым восхищался в детстве и на кого хотел быть похожим. Для школьников моего поколения примерами для подражания были герои Великой Отечественной войны, полярники и покорители космоса. Проходят годы, но профессии, где требуется быть сильным и мужественным, остаются востребованными.

Впрочем, наша Маша о службе в органах не думает, пока ее мечта - стать тренером по художественной гимнастике.

Маше вручили грамоту и цветы. Фото: ГУМВД по Новосибирской области.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как хрупкая девочка дала отпор преступнику?

Когда мы пересказали историю обладателю черного пояса по карате Олегу Захарову, тот не удивился:

- Гимнасты очень сильные. Что мальчики, что девочки. Конечно, руки очень сильные, захват сильный. Она способна удержать превосходящего по массе и, может быть, даже по силе соперника.

Правда, наш собеседник предлагает даже мастерам спорта не слишком ввязываться в борьбу с преступниками:

- Данная история закончилась максимально хорошо, и это замечательно. Но если давать какой-то совет, как действовать в таких ситуациях, то однозначно она здесь была не права. Какой бы сильной она ни была, даже если бы занималась единоборствами, но все-таки мужчина мог быть вооружен.

Так что, дорогие гимнасты, фехтовальщики и шахматисты, будьте осторожны с преступниками. Но победителей не судят, так что наша Маша - Мария Исаева из 112-й новосибирской школы - большая молодец.

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