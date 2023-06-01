Парни в розовых топах и девушка в восьми нарядах сразу: в Новосибирске начинающие дизайнеры устроили модный показ

В НГАУДИ прошло дефиле коллекций студентов. Фото: Алина НЕЧАЕВА

31 мая стал не только последним днем весны - в этот день исполнили финальный аккорд и студенты-дизайнеры. Бакалавры представили свои коллекции на суд зрителей. Чем ребята удивили публику - в материале КП-Новосибирск.

Дарья Герко делает последние штрихи в образе. Фото: Алина НЕЧАЕВА

В Большом зале университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова нет свободных мест. За импровизированными кулисами проходят последние приготовления: студенты-дизайнеры подшивают детали прямо на моделях, закалывают им воротники и пудрят носики.

Евгения Петровна подводит итоги учебного года и оглашает названия коллекций дизайнеров-студентов. Фото: Алина НЕЧАЕВА

− На таких творческих отчетах происходит создание новой моды. Именно это является точкой роста и развития отечественного производства, стиля. Наиболее ценен не тот промышленный дизайн, который уже известен и востребован, а тот, который рождается прямо у нас на глазах, - рассказала КП−Новосибирск Евгения Петровна, заведующая кафедрой «Индустрия дизайна костюма и индустрия моды».

В коллекции преобладают розовые и белые тона. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Цветом и сочетанием удивили студенты второго курса. Их коллекция называлась «Этюд на тему». Ребята импровизировали и создавали образы во время пар. В коллекции преобладают розовые и белые цвета. Даже солнечные очки на парне были в цвет его топика.

Коллекция «Требуют, чтобы его называли царевич». Фото: Алина НЕЧАЕВА

В числе необычных коллекций - «Требуют, чтобы его называли царевич». Ее создала Дарья Герко. Девушка вдохновилась историческими образами разных эпох, от Древнего Египта до Древней Руси, от испанского маньеризма до эпохи барокко.

Было представлено восемь образов. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Кульминацией показа стала коллекция третьекурсницы Софии Микулиной. На подиум она выкатила самую настоящую матрешку. А уже из нее появилась маленькая копия русского сувенира. Нет, не деревянная игрушка, а модель, одетая сразу в восемь костюмов.

Модель выступила в роли русской барышни. Фото: Алина НЕЧАЕВА

− Идея создать перформанс возникла внезапно и была разработана за один день. Тогда же были нарисованы эскизы. Над созданием бутафории и образов трудилась целая команда, Пошив и подбор тканей занял около месяца. Всего на пошив было потрачено около 70 тысяч рублей, - поделилась с КП−Новосибирск София Микулина.

Девушка из «игрушки» оказалась в корсетном платье. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Финальный образ модели из матрешки.

Наряды демонстрировали обычные люди. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Для показов студенты выбрали не профессиональных моделей, а своих знакомых.

На показ пришли преподаватели и близкие студентов. Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

Традиционный творческий отчет вызвал ажиотаж. Окончание показа каждой коллекции сопровождалось бурными овациями и аплодисментами. Увидим ли мы мотивы новосибирских дизайнеров в будущих сезонах современной моды? Вполне возможно.

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