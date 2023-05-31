Клиент из Германии застрелил скупщика серебра в Новосибирске: его выдал «Мерседес»

Клиент из Германии (на фото справа) попытался скрыться после убийства. Фото: предоставлено СУ СК РФ по Новосибирской области.

Тело бизнесмена, 33-летнего Армена*, прохожие обнаружили в неброской «Тойоте» на улице Троллейной рядом с киоском сантехники. Мужчина находился на водительском сиденье с запрокинутой головой. Врачи скорой прискорбно признали, что спасать уже поздно, и, заметив, в голове предпринимателя пулевое ранение, вызвали полицию. Эти трагические события произошли 7 мая 2018 года. У следователей было много версий этого загадочного преступления. Но только сейчас, когда убийца уже изобличен и осужден, они поделились подробностями этого уголовного дела. Журналист КП-Новосибирск выяснила, кто и за что свел счеты с бизнесменом.

Армена нашли убитым в собственном автомобиле. Фото: предоставлено СУ СК РФ по Новосибирской области.

ВЫСТРЕЛ

На Ленинском рынке Армена знали многие. Его приметный бизнес по скупке-продаже драгметаллов шел в гору. Все были в курсе, куда и кому нести старые радиодетали, конденсаторы и прочие железяки, в которых содержатся серебро, платина и другие ценные сплавы. Новые клиенты приходили из интернета, где Армен активно размещал объявления. Дело было прибыльным настолько, что мужчина содержал свою семью с двумя маленькими детьми да еще и родне щедро помогал.

И вот днем 7 мая жизнь коммерсанта трагически оборвалась.

На лобовом стекле остался след от пули. Фото: предоставлено СУ СК РФ по Новосибирской области.

- Причиной смерти стало проникающее сквозное огнестрельное ранение головы с повреждением головного мозга, - рассказала КП-Новосибирск бывший следователь Следственного отдела по Ленинскому району города Новосибирска СУ СК РФ по Новосибирской области Анжелика Мурашко.

Удивительно, но, несмотря на столь многолюдное место и разгар дня, никто из прохожих не видел и не слышал, что произошло между Арменом и его убийцей в салоне седана.

ВЕРСИИ

Следователи сразу разработали несколько версий случившегося. Первой и самой очевидной казалась та, что связана с бизнесом погибшего. Круг был обширен: конкуренты, клиенты, завистники. Вторую версию подкинули родственники. Они заявили, что Армен якобы собирался покупать дорогой автомобиль в подарок отцу и у него могла быть с собой крупная сумма.

Бесконечные опросы родственников, знакомых, коллег и всех, с кем мужчина созванивался последние несколько дней перед смертью, никак не выводили сыщиков на нужный след. Очевидных врагов и недоброжелателей у бизнесмена не было. Казалось, что преступник был или редким профессионалом, или каким-то залетным гангстером, который сработал по принципу гоп-стопа.

Убитого бизнесмена обнаружили на улице Троллейной рядом с киоском сантехники. Фото: предоставлено СУ СК РФ по Новосибирской области.

- Мы изъяли все записи видео с камер наблюдения на рынке и близлежащей территории. Проблема была в том, что автомобиль погибшего, где все произошло, находился в слепой зоне и практически ниоткуда не просматривался. Мы изучили километры разного видео, - продолжает Анжелика Мурашко.

Внимание привлек мужчина в черных шапке, куртке и темных очках. Он приехал на рынок за рулем «Мерседеса», вышел из машины с подозрительным пакетом в руках, бесцельно побродил по торговым рядам, а затем снова сел в свой автомобиль. Переехал на другое место в районе рынка и снова пошел по территории. Потом опять сел в машину, а спустя какое-то время вышел и уверенно направился к «Тойоте» Армена. Через несколько минут он снова вернулся к «Мерседесу» и спокойно уехал. Удача была в том, что этот загадочный человек в черном припарковал свою иномарку четко под камерами видеонаблюдения. Пробить номера владельца было несложно. Так в деле об убийстве появился подозреваемый.

Убийцу вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. Фото: предоставлено СУ СК РФ по Новосибирской области.

ПОБЕГ

А пока сыщики устанавливали личность единственного подозреваемого, отслеживали его по биллингу сотовой сети, тот времени даром не терял. Он избавился от нелегального оружия, поменял госномера на «Мерседесе» с русских на немецкие и рванул в Германию.

Беглецом оказался житель Новосибирска с двойным гражданством - 43-летний Святослав Херман*.

- В городе он проживал вместе с матерью в обычной квартире. Разведен. Немецкая фамилия ему досталась от бывшей супруги, с которой он был в браке несколько лет назад и жил когда-то в Германии. В его биографии мы отметили несколько примечательных фактов. Мужчина служил в армии в войсках радиоэлектронной борьбы, окончил училище по специальности «радиоэлектроника». Работал радиомонтажником, ремонтировал аппаратуру. В 2000-х годах даже имел свой бизнес по сбору и переработке драгоценных металлов, - описывает подозреваемого следователь.

Святослав пытался сбежать на «Мерседесе» в Германию. Фото: предоставлено СУ СК РФ по Новосибирской области.

Оставалось только поймать Святослава, который уже благополучно успел домчать до Башкортостана. Но покинуть пределы России оперативники мужчине не дали. Его задержали, доставили в Новосибирск. На допросе Херман во всем признался.

МОТИВ

Самым чудовищным моментом в этой истории стал мотив преступления. Святослав подробно поведал сыщикам причину своего поступка.

- В феврале 2017 года, после развода с женой, я вернулся в Новосибирск. Устроиться на работу было сложно, так как я являлся гражданином Германии. Пришлось оформлять российский паспорт. У меня имелись накопления, за счет этого и жил. Осенью деньги стали заканчиваться, я вспомнил, что в гараже от моего прошлого бизнеса с драгметаллами у меня остались кое-какие детали. Решил их продать. Из конденсаторов извлек около килограмма серебряных чашек. В сентябре в интернете я стал искать, куда их сбыть, обзвонил несколько номеров, и один мужчина с Ленинского рынка согласился купить у меня эти чашки. Мы договорились о встрече рядом с рынком около магазина сантехники, я привез товар, а он заплатил мне около 22 тысяч рублей, - пояснил на допросе Херман.

Сделка состоялась, и на тот момент все были довольны. Весной 2018 года Святослав снова перебирал свои закрома и нашел тантал, который тоже можно было сдать и выручить деньги.

- Я стал гуглить в интернете цены на тантал, и мне случайно попалась информация, что в серебряных чашках, которые я продал в прошлый раз, содержится палладий. Этот металл стоит 340 рублей за грамм. И тут я понял, что скупщик на Ленинском рынке обманул меня минимум на 300 тысяч рублей. Я часто становился жертвой обмана, и этот случай был просто последней каплей. Я решил найти этого скупщика и вернуть свои деньги, - признался Святослав.

Для убедительности мужчина прихватил с собой пистолет ТТ, который много лет назад незаконно приобрел у своего клиента. Движимый жадностью и чувством обиды Херман снова прикинулся клиентом Армена и оказался в его автомобиле.

А дальше все пошло не по плану. Армен с трудом вспомнил про те серебряные чашки почти годовой давности и наотрез отказался возмещать упущенную выгоду. Святослав приставил пакет с пистолетом к голове бизнесмена и нажал на курок. Но и эта месть показалась ему недостаточной. Он забрал у убитого борсетку с наличными, картами, два мобильных телефона. И еще прихватил из «Тойоты» пластиковое ведерко с конденсаторами на сумму около полумиллиона рублей.

- В декабре 2021 года суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы и обязал выплатить родственникам погибшего моральную компенсацию в размере 2 миллионов рублей, - добавляет Анжелика Мурашко.

* Имена участников событий изменены по этическим соображениям.

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