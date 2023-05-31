Год назад в Новосибирске подожгли часовню: рассказываем, кто это сделал

Поджигатель сам сдался полиции. Фото: стоп-кадр/ Александр СИМАКОВ.

Ровно год назад 31 мая в Новосибирске случился крупный пожар на территории храма и мужского монастыря в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских. Новую деревянную постройку, которую еще не успели ввести в эксплуатацию, пожарным отстоять не удалось. Чуда не случилось. Здание выгорело дотла.

Уже на следующий день стало понятно, что произошедшее не случайность, а дело рук прихожанина. Мужчина засветился на видео с камер наблюдения и на его поиски были ориентированы все полицейские города. Раскрыть преступление оперативникам помогла «Комсомольская правда» и сам подозреваемый.

Посетитель привлек внимание служителей церкви. Фото: стоп-кадр.

- Спустя несколько дней, когда в «Комсомолке» появилась публикация с видео с камер наблюдения, к сотрудникам ППС на улице подошел мужчина. Он радостно заявил, что стал звездой интернета и, что это именно он поджег колокольню. Его задержали и отправили для выяснения обстоятельств в ближайший отдел полиции, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Информация подтвердилась. Сибиряк действительно оказался тем самым поджигателем. Правда веской причины устраивать пожар у мужчины не было. На данный поступок его толкнуло психическое заболевание.

Часовня полностью выгорела. Фото: Александр СИМАКОВ.

- По решению суда мужчина был отправлен на принудительное лечение. Он, кстати, пожалел о своей губительной для храма выходке и даже раскаялся, - добавил источник.

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