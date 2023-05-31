«Я хожу на чужую могилу»: мать пропавшего с дискотеки подростка добилась возобновления поисков сына спустя 8 лет

Парень пропал в 2012 году. Фото: соцсети

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возобновить дело об исчезновении 16-летнего Артура Арутюняна. Парень пропал 28 декабря 2012 года в Новосибирске. Утром он поехал в колледж, сдал экзамен по физике, а вечером пришел в бывшую школу на дискотеку. Там его видели последний раз. Следствие велось вплоть до 2015 года, пока из реки в Томской области не вытащили неопознанный труп. Его и похоронили на Гусинобродском кладбище с табличкой «Артур Арутюнян». Дело закрыли. Мама пропавшего парня до сих пор не верит, что это ее сын. Об этом же говорит генетическая экспертиза.

КП-Новосибирск поговорила с Марине Арутюнян.

«МАМА, МНЕ ХОЛОДНО»

Перенесемся на 11 лет назад. На календаре 28 декабря 2012 года. Артур с родителями недавно переехал в село Новолуговое под Новосибирском. Утром он собирался в колледж на экзамен по физике.

- Сын очень переживал, волновался. Весь день у меня была тревога на душе. Каждое утро, когда я провожала Артура на учебу, всегда крестила его вслед. В этот раз немного замешкалась, выбежала во двор, а он далеко ушел. Я перекрестила, но про себя подумала: «Ой, надо было прямо в спину», - рассказала КП-Новосибирск Марине Арутюнян, мама пропавшего.

Артур поехал в колледж сдавать экзамен, а вечером не вернулся домой. Фото: соцсети

Марине помнит, что весь день звала сына домой. Все ее сообщения, даже после радостной весточки о четверке, заканчивались одной фразой: «Возвращайся домой».

- После экзамена он был с другом, а потом пошел в свою старую школу, где учился до переезда, на дискотеку. Артур мне написал, отпросился, я отпустила. В 19.30 я сама ему позвонила и напомнила, что последняя маршрутка до нас, до Новолугового, уходит в 21.00 и чтобы он поторопился, чтобы не опоздать, - поминутно расписывает свои действия женщина. - Артур сказал, что собирается.

Подросток играл в КВН. Фото: соцсети

В 20.00 Марине позвонили с неизвестного номера. Это была завуч школы, она нашла оставленный в раздевалке телефон, заглянула в него, увидела последний набранный номер «мама» и позвонила узнать, чей сотовый.

Парень и сам обнаружил пропажу в маршрутке, когда ехал домой в поселок. Попросил чужого человека позвонить ему и, выйдя на остановке, отправился обратно в школу.

- Артур забрал телефон и… пропал. Я всю ночь писала ему сообщения, спрашивала, где он. Муж поехал в сторону Речного вокзала, прочесывал весь путь сына. До 6 часов утра он был в городе. Я уснула только под утро. Мне приснилось, будто сын меня будит и говорит: «Мама, проснись. Мама, мне холодно», - вспоминает Марине.

ПОИСК НА НАБЕРЕЖНОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТ С ТЕЛЕФОНОМ

Утром Марине с мужем отправились в ближайший салон сотовой связи и взяли распечатку звонков с телефона сына. С этим документом они поехали в полицию и написали заявление.

- Последний вызов был на номер его бывшей девушки. Я с ней поговорила, но она толком ничего не сказала. Да, Артур ей звонил, но вызов продлился 15 секунд, и то в трубке была тишина и тяжелое дыхание. Она ему после этого так и написала: «Что молчишь?», - говорит мама Артура. - Мы с мужем сами попросили посмотреть камеры в метро и увидели, что сын попал в их поле зрения. Он переходил дорогу в сторону набережной. Это было в 20.40. Родители предположили, что парень опаздывал на прямую маршрутку и хотел попасть на другой автобус, который идет с остановки возле Речного вокзала.

Марине Арутюнан на фото с сыном. Фото: соцсети

Биллинг семья Арутюнян получила после новогодних праздников. Правоохранители засекли телефон в радиусе 500 метров на Речном вокзале, со стороны гостиницы.

- С этого телефона пытались позвонить его другу на следующий день после пропажи, но вызов не прошел. Когда мы получили биллинг, все вместе с друзьями Артура пошли искать его на Речной вокзал. Мы прошли всю береговую линию, раскапывали сугробы палками, проверяли теплотрассы, люки. Никаких следов не было, - описывает поиски Марине. - Мы даже эксперимент проводили. Купили такой же телефон, как у сына. Оставили его в холодном гараже, он сел буквально за сутки. А телефон Артура работал несколько дней, значит, был где-то в теплом помещении.

Следователи выдвигали две версии случившегося: суицид или несчастный случай. Родители не верили ни в одну из них. Поиски велись вплоть до 2014 года, пока из реки в Томской области не выловили тело молодого парня.

«А ГДЕ ПЕРЕЛОМ? ГДЕ ШРАМЫ?»

- В августе 2014 года меня вызвал к себе следователь-криминалист и спросил, есть ли у нас родственники в Томской области. Он мне и сообщил, что нашли труп и он подходит по ДНК. Но совпадение не стопроцентное. Я спросила: «Как это?» И он сказал, что его матерью могут быть больше 8 тысяч женщин в мире, - объясняет Марине.

На опознание родителей не возили, но показали фото и описание. По словам мамы Артура, было много несовпадений. Например, у ее сына на теле был след от собачьего укуса, а у трупа была ровная кожа. Плюс ко всему не совпадали рост, линия плеч, форма ушей… Марине настаивает на этом.

- Мы через суд добились эксгумации тела. Его привезли в Новосибирск. Дело тогда открыли заново. Было еще несовпадение с рукой: у Артура был перелом левой кисти, а у трупа его не было. К генетической экспертизе тоже есть вопросы, - перечисляет нестыковки женщина. - У Артура был шрам над бровью, на фотографиях трупа его нет. Я тогда сказала, что это не мой сын.

В итоге в 2015 году дело все равно закрыли. Труп похоронили на Гусинобродском кладбище. Марине до сих пор приезжает на могилу к человеку, которого считает чужим.

- Я узнала о месте захоронения того парня спустя 5 лет. В 2020 году умер мой муж. Похоронщики сказали, что фамилия знакомая, - от них я и узнала, что правоохранители заказывали ему похороны, зарезервировали место на кладбище и похоронили те останки под именем моего сына, - уточняет Марине. - Я до сих пор хожу на эту могилу к неизвестному человеку. Прошу прощения у того, кто там похоронен. По нашей вине его уже не ищут.

ОСТАВИЛА МАЙКУ И ОТКРЫТКИ

В 2018 году появилась новая зацепка. Марине написали в соцсетях, что в 2016 году видели ее сына на стройке в Кемерове.

- Со мной связались рабочие. Они поздно увидели в интернете ориентировку на Артура. Говорят, с ними работал парень с потерей памяти, причем сначала они приняли его за гражданина Узбекистана, - пересказывает историю Марине. - Над Артуром однажды решили пошутить на армянском, а сын повернулся и ответил им на чисто русском языке. Так выяснилось, что он понимает армянский. Его называли Рустамом, потому что при перечислении всех имен он сказал, что это что-то знакомое. Так звали сводного брата Артура. Думаю, поэтому он так назвался... Когда нам про это рассказали, строительство уже закончилось, никто из рабочих не знал, где искать этого парня. И на этом все. Я не знаю, как выйти на след сына, но верю, что похоронен под его именем не он.

Как сейчас складывается жизнь матери без вести пропавшего Артура? Марине продала дом, купила квартиру. Устроилась на работу.

- Я оставила немного вещей Артура: его любимую майку, открытки, детские поделки, его фотографии. Сейчас Следственный комитет заново возьмется за наше дело (такое поручение действительно дал глава СКР Александр Бастрыкин. - Ред.). Сына найдут. Я уверена, - добавляет женщина.

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