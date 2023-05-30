Вклады Банка «Левобережный» признаны самыми выгодными в стране

Фото: Банк «Левобережный» (ПАО)

Самым популярным вкладом Банка «Левобережный» признан «Спутник», потому что доходность по нему составляет до 11% годовых. Проценты начисляются ежедневно и выплачиваются в последний день каждого месяца. Пополнять счет и снимать деньги можно без ограничений до минимального остатка - 1000 рублей. Ставка по договору фиксируется на 3 года!

Хороший вклад позволяет не только сохранить деньги от инфляции, но и приумножить сбережения. Для того чтобы получать максимальный доход по вкладу «Спутник», достаточно рассчитываться любой картой Банка «Левобережный» на сумму 10 000 рублей в месяц. Дополнительно за безналичные расчеты начисляется кешбэк до 10%. Если у вас еще нет карты, банк выпустит для вас бесплатно карту «Мир».

Рассчитайте свой доход по вкладу и оставьте заявку на сайте или по телефону 8-800-3333-555. Открыть вклад можно в BL-Online или в любом офисе Банка «Левобережный».

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