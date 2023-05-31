Сердцем знали: как новосибирская железнодорожница спасла ребенка

Наталья Нейман ни разу не пожалела, что жизнь привела ее на железную дорогу. Фото: Личный архив

Наталья Нейман работает контролером-кассиром в компании «Экспресс-пригород» уже 10 лет. За это время вместе с напарницей спасла парнишку, научилась буквально считывать пассажиров с одного взгляда и чувствовать их настроение. Свою работу считает неимоверно интересной и ни дня не пожалела, что ее жизненный путь связан с железной дорогой.

ГЛАЗА И УШИ КОМПАНИИ

Контролеры-кассиры проверяют билеты, документы, ставят на билетах фирменную отметку - дырочку компостером. А электронные билеты, оформленные со смартфона или с помощью банковской карты, проверяют кассовой техникой. Не думайте, что это легко, работа непростая: помимо курсирования по электричке с контролем нужно вести отчетность. Еще нужно подготовить к работе оборудование, а после смены сдать видеозапись с камеры на ремне сумки. Такие записи - неоценимая помощь в разрешении спорных ситуаций, к тому же дисциплинируют людей: видеонаблюдение способствует культуре общения. Флешки с записью нужно сдать, заполнить журнал, подготовить отчет за декаду, месяц. И никто не отменял сложных пассажиров: не все едут в электричках с хорошим настроением.

- Внешний вид тоже важен: форменная одежда обязательна - не наденешь первый попавшийся наряд, джинсы, кроссовки и не пойдешь так на работу. Нас называют - глаза и уши компании. Мы должны все видеть, слышать, все знать и все контролировать! - поясняет «Комсомольской правде» Наталья Нейман.

На железную дорогу она попала благодаря поддержке дочери. По образованию педагог, сначала сидела дома, растила своих девчонок, двух дочерей. Потом работала в разных местах, но нигде не было ощущения «своего» дела. Когда старшая дочь поступила в Новосибирский железнодорожный техникум, Наталье попалось на глаза предложение о работе ревизором в компании «Экспресс-пригород».

- Дочка сказала: «Мам, давай будем с тобой вместе железнодорожниками!» Я ответила: «Давай попробуем». Обучилась, прошла практику, начала работать. Ни дня об этом не жалею! - признается наша героиня.

«КТО СМОТРЕЛ ТУ ВИДЕОЗАПИСЬ - ПЛАКАЛ»

В работе Натальи был случай, о котором она вспоминает с трепетом. В 2017 году вместе с напарницей она спасла ребенка.

- Это было поздней осенью, в конце октября. Едем рано утром. Что-то заставило нас тогда посмотреть на остановочную платформу, где пассажиры садятся очень редко, особенно в это время года. Сквозь темень видим: на остановке стоит большой рюкзак. В этот момент электричка трогается, и мы замечаем, что рюкзак пошевелился, значит, это какой-то человек. Не задумываясь сигналим машинисту, чтобы остановил электричку, и выскакиваем на платформу, - вспоминает подробности того утра железнодорожница. - А там мальчишка… Мы помогли ему зайти в электропоезд, спросили, что случилось. А он молчит, даже говорить не может - до того замерз.

Оказалось, что 11-летний мальчик накануне поссорился с мамой и на последней электричке поехал к сестре. Вот только поехал не в нужную сторону, а в противоположную. Когда понял, что перепутал направление, вышел на первой попавшейся остановке. Это оказалась остановочная платформа, где кругом лес и только тропинка в сторону дач.

Наталья Нейман: - Очень люблю, чтобы вокруг меня было красиво. Фото: Личный архив

- Он просидел на той лавочке всю ночь. Было холодно, сыро. Мы уже работали в зимних куртках, а он был в футболке и тоненькой олимпийке. Никто из нас не раздумывал, что делать, мы будто сердцем знали. Растерли ему ноги, не помню где нашли носки, закутали в свои куртки. Взяли у машиниста термос с горячим чаем, напоили мальчишку, отогрели. Привезли его на пригородный вокзал Новосибирск-Главный, где нас встретили сотрудники полиции: оказалось, что мама уже обратилась к ним, и мальчика объявили в розыск. Только к обеду мы осознали: если бы нас тогда не толкнуло что-то поглядеть на ту платформу, если бы мы не заметили тот рюкзак, если бы электричка не остановилась, а продолжила ехать, он остался бы и просто умер от переохлаждения. Это было просто чудо какое-то! В то время у нас уже были видеокамеры, и мы сбросили записи того дня в компанию. Как нам потом говорили, кто смотрел, все плакали…

«УТРОМ ВСТАЛА - ПРИВЕДИ СЕБЯ В ПОРЯДОК!»

По словам Натальи Нейман, электропоезд - это особый, другой мир со своими правилами, ситуациями, традициями. Как в обычной жизни случается всякое, так и в электричке.

- Не бывает у меня, чтобы каждый день одно и то же, чтобы работа приелась. Да, ты привыкаешь к своему графику, своей смене, своим пассажирам, которых знаешь в лицо. Единичные зайцы быстро вырастают на моих глазах и прилежно покупают билеты. Правила проезда и административные взыскания за безбилетный проезд направляют пассажиров на путь обязательного приобретения билета. И в целом наши пассажиры - люди ответственные. Но каждый день происходит что-то новое. Разное отношение, настроение, разная погода, пассажиры. В нашей работе нужно быть психологом, потому что нет единого подхода ко всем. Со временем начинаешь понимать людей с одного взгляда: как с каждым из пассажиров себя вести, как разговаривать.

- А после смены что делаете? Как отдыхаете?

- Я живу на станции Болотная в частном доме. И очень люблю, чтобы вокруг меня было красиво, чтобы цветы были не только на подоконнике, но и на грядках. Поэтому летом у меня рассада, цветочки - это все работа для души. Когда вожусь с землей, цветами, я одновременно отдыхаю, и это так классно! Бывает, с коллегами выбираемся куда-нибудь: коллектив у нас очень дружный, это как вторая семья и второй дом. Руководство поддерживает, всегда можно позвонить в любое время - посодействует и поможет. В компании «Экспресс-пригород» сплоченный единый коллектив!

- Что пожелаете всем девушкам, женщинам?

- Любая девушка, женщина в первую очередь должна думать о себе и заботиться о себе. Если она ухаживает за собой, любит себя, уважает - это транслируется во внешний мир. Тогда ее любят и уважают дети, муж. Если же мы себя не любим, не уважаем и у нас на первом плане муж, дети, то и нас не любят и не уважают. Утром встала - приведи себя в порядок. Выпей вкусный кофе, сделай прическу - у тебя тут же поднимется настроение. А когда у тебя хорошее настроение, твои глаза светятся, ты хорошо выглядишь и чувствуешь себя уверенно. Рядом с такой женщиной и находиться приятно и радостно!