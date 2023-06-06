«Девочка была синей, ледяной»: в Новосибирске мать двоих детей откачала утонувшую школьницу

Надежда отдыхала на котловане. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН/предоставлено Надеждой

- Вчера были в Ленинском районе, у карьера. Там девочка, лет 9, чуть не погибла. Вынесли ее из воды уже синюю, без дыхания, - такое сообщение появилось в одной из новосибирских групп. КП-Новосибирск нашла героиню, которая помогла ребенку. Ей оказалась 35-летняя мама двоих детей Надежда Попиневская. Она рассказала, как откачала девочку.

«ЛЕЖИТ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ»

Надежда не понаслышке знает, что такое захлебнувшийся ребенок. Когда ее старшему сыну было 3 года, его накрыло волной. Хорошо, что молодая мама была готова к экстренной ситуации: заранее смотрела в интернете видео «Первая помощь ребенку». Действовала по инструкции от экспертов из YouTube.

4 июня Надя вместе с детьми и подругой отдыхала на Юго-Западном котловане. Было около 8 часов вечера, и семья стала собираться домой. Дети попросили еще немного искупаться, и мама пошла им на уступки.

- Тут я увидела, как 15-летний мальчик вытащил из воды девочку. На вид ей было лет 8 - 9, полненькая такая. Я увидела, что девочка синяя и не подает каких-либо признаков жизни. Мальчик положил ее на песок и стал кричать: «Помогите!», - рассказала КП-Новосибирск Надежда.

Вокруг ребят собралась толпа. Никто не знал, что делать. Мальчик кричал и плакал.

- Я попросила вызвать скорую помощь. Начала спрашивать, кто может оказать первую помощь, у меня ведь нет ни медицинских корочек, ни каких-то конкретных навыков. Кто-то в толпе начал плакать. Спасателей не было рядом, так что пришлось снова вспоминать, как это делается, по всем видеоинструкциям, - говорит Надежда.

«ПОЛОЖИЛА НА КОЛЕНКУ И БИЛА ЛАДОНЬЮ»

Надежда начала оказывать первую помощь. Действовала подобно тому, когда спасала своего сына. Положила животом на свою ногу и била по спине ладонью между ребер.

- Я как бы выдавливала из нее воду. Перевернула - не дышит. Я положила руку ей на грудь и не почувствовала сердцебиения. Губы у нее были синие. Я - второй раз ее на коленку и давай еще сильнее бить по спине. В этот момент девочка закашляла, - описывает процесс спасения Надежда в интервью КП-Новосибирск.

Надежда признается, было страшно. Когда ребенок закашлял, то подбежала ее мама (оказалось, это мигранты) и упала на колени. Стала что-то бормотать не по-русски и плакать.

- Девочка хныкала у меня на руках, вся ледяная. Я начала говорить ее маме, что ребенок живой, все хорошо. Сказала, чтобы она подождала скорую помощь, тут и спасатель появился. В этот момент я забрала своего ребенка, и мы ушли, - добавляет женщина.

Это событие не прошло бесследно. Надежда говорит, что не спала всю ночь и заново штудировала уроки оказания первой помощи.

А в это время

В этот же день на Юго-Западном котловане произошло еще одно неприятное событие. Около 8 часов вечера отдыхающие достали из воды тонущую девочку, которой на вид было около 3 лет. Как сообщили спасатели МАСС, ее передали родителям, но те от помощи отказались.

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