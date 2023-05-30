«Мне говорили: «Можешь ногу потерять»: рок-звезда Киргизии Юрий Бобков встал с инвалидного кресла после операции в России

Новосибирские врачи спасли народного артиста Киргизии от инвалидного кресла. Фото: Никита Манько // Предоставлены Юрием Бобковым

Новосибирские врачи спасли ногу народного артиста Киргизии Юрия Бобкова. В юности он повредил мениск, а в 55 лет начались проблемы с коленями. Юрий поехал на эндопротезирование в Стамбул, поклонники поддержали - собрали деньги на лечение. Но турецкие врачи неправильно поставили протез, занесли инфекцию. Через год Юрий решил исправить ногу в новосибирском НИИТО. Наши хирурги победили инфекцию и грамотно провели операцию. В итоге певец смог встать с инвалидного кресла.

Старшеклассник Юрий (в центре) с другом Усоном создал группу, которая прославила Киргизию в СССР. Фото: Предоставлено Юрием Бобковым

ЗВЕЗДА КИРГИЗИИ

Юрий Бобков - известная личность в своей стране. Еще будучи старшеклассником, в начале 1970-х, он создал рок-группу «Досум Усон» (Друг наш Усен), которая несколько раз становилась лауреатом Всесоюзного конкурса. Сейчас это народный коллектив. А в начале 2000-х мужчина создал в Киргизии международный фестиваль и телепрограмму, где русские, чеченцы, азербайджанцы, татары, дунгане, белорусы и зарубежные гости со всего мира поют песни на родном языке. Проект стал популярным, Юрий посвятил ему жизнь, но когда стукнуло 60, пришло время серьезно подумать о здоровье.

Сейчас Юрий Бобков – известный ведущий и продюсер в Киргизии. Фото: Предоставлено Юрием Бобковым

В 38 лет мужчина попадал в ДТП, повредил колено, потом пришлось удалить мениск. Врачи настаивали на эндопротезировании коленных суставов, иначе был риск оказаться в инвалидном кресле.

- Мне предложили сделать эндопротезирование в частной клинике в Турции, пришлось объявить сбор средств. В ноябре 2021 года я прилетел в Стамбул, мне поставили эндопротез, но нога не хотела заживать. Шов разошелся, и врачи прооперировали меня второй раз, домой я вернулся на инвалидной коляске, - рассказал КП-Новосибирск певец Юрий Бобков.

Новосибирские врачи исправили ошибку клиники в Стамбуле и спасли ногу. Фото: Предоставлено Юрием Бобковым // пресс-служба НИИТО имени Я.Л. Цивьяна

В РАНУ ПОПАЛА ИНФЕКЦИЯ

Музыкант с трудом ходил, но продолжал работать над проектом дружбы народов, заниматься съемками других проектов. Но вскоре врачи забили тревогу: нужно срочно спасать ногу.

- Оказалось, что после операции в Турции мне в рану занесли инфекцию, я полтора года делал уколы, лечился антибиотиками. Сам протез съехал, мне говорили: «Можешь ногу потерять». В 2022 году я обратился к главному хирургу Новосибирска Виталию Павлову, тот посоветовал лечиться в НИИТО. Новосибирские врачи уже проводили замену тазобедренного сустава моей дочери Чолпон. Сейчас бегает, учится и работает - все замечательно, - объяснил КП-Новосибирск Юрий Бобков.

Народный артист Киргизии благодарит врачей: теперь он сможет организовать фестиваль дружбы народов. Фото: Никита МАНЬКО

Народный артист собрал средства и прилетел в Новосибирск 16 мая 2023 года. Операция шла 2,5 часа, на следующий день певца перевели в общую палату. Юрий стал звездой отделения: пел песни под гитару, а соотечественники накрывали богатый стол прямо в палате - угощали пациентов мантами и бешбармаком.

- С операции я выехал на инвалидном кресле, сейчас встал на костыли. Через неделю уже лечу домой, еще пару месяцев буду разрабатывать ногу, - говорит Юрий Бобков. - В день операции неожиданно узнал, что получил премию «Звезда содружества - 2022» - высшую награду в гуманитарной области для стран. Награждение пройдет в сентябре. Через год прооперирую второе колено. Мечтаю провести огромный фестиваль дружбы народов на озере Иссык-Куль. Спасибо большое новосибирским врачам и всем, кто меня поддержал!

В следующем году Юрий планирует оперировать второе колено. Фото: Никита МАНЬКО

Комментарий врача

- Нам пришлось использовать особый протез, он заменил отсутствующую кость, сустав и повреждённые связки. Признаков парапротезной инфекции не было. Сейчас после операции он очень доволен ситуацией, все изменилось к лучшему. Форма ноги исправилась, она стала ровной. Ему предстоит реабилитация от 3 до 6 месяцев, после такой операции пациенты ходят без средств дополнительной опоры, – сообщил врач-травматолог-ортопед НИИТО имени Я.В. Цивьяна Сергей Чорний.

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