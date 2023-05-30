«Они начали выдавливать ребенка из меня, давили локтями на живот»: молодая мама обвиняет врачей в том, что покалечили ребенка

Малышке всего месяц. Фото: предоставлено Альбиной

Молодая мама из Новосибирска обвиняет врачей из роддома в халатности. Месяц назад 20-летняя Альбина родила девочку. Женщина утверждает, что во время родов ее малышку выдавливали из нее, в итоге у ребенка не двигается рука и, возможно, поврежден мозг. Подробности истории Альбина рассказала КП-Новосибирск.

«РЕБЕНОК ЗАСТРЯЛ»

Для Альбины апрель 2023 года должен был стать знаменательным. Девушка была беременна и ждала первенца. По словам будущей мамы, осложнений врачи не наблюдали.

- Ни на одном скрининге не сказали, что есть какие-то отклонения, хотя ребенок в утробе был крупный. При этом сказали, что смогу родить сама, кесарево не назначили, - рассказала КП-Новосибирск Альбина. - В роддом я попала уже на 40-й неделе, все шло по плану.

Схватки у Альбины начались в ночь на 23 апреля. Девушка сообщала об этом дежурной медсестре, чтобы та позвала врача.

- Меня не хотели переводить в предродовое отделение. Соседки по палате видели, как я от боли валялась на полу, как меня тошнило. Еще и врач на меня накричала, что, мол, раскрытия нет. В предродовое меня отвели только утром. Там делали КТГ, но про состояние ребенка ничего не говорили. В итоге у меня отошли воды, но они были зеленого цвета, - вспоминает молодая мама. - Я начала рожать и услышала, как врачи начали говорить: «Ребенок не выходит. Он застрял». Они начали выдавливать младенца из меня, давили локтями на живот. В итоге моя девочка родилась и даже не закричала. Как мне сказали, она даже не дышала первое время.

«ВРАЧИ ОБНАРУЖИЛИ ПОСЛЕРОДОВЫЕ ТРАВМЫ»

Пока Альбина приходила в себя после родов, ее девочка лежала в реанимации. Молодую маму пускали к ней всего на 15 минут.

- Ребенка три дня «остужали», то есть делали все, чтобы клетки мозга не разрушались дальше. Оказалось, что дочка застряла в утробе правой стороной. Я каждый день приходила к ней в реанимацию и говорила с ней. Рассказывала о том, как мы с мужем ее любим и что она самая сильная, - воспоминает Альбина. - Я испытала все эмоции: грусть, ненависть, отчаяние.

Девушка считает, что выдавливание не прошло для малышки бесследно. После выписки из реанимации у девочки обнаружили послеродовые травмы.

- У дочки не шевелилась правая рука, была повреждена правая часть мозга. Сделали МРТ. В заключении написали, что есть признаки кефалогематомы - это как раз-таки послеродовая травма, такое кровоизлияние, которое находится между костями черепа и соединительной тканью, - объясняет молодая мама. - Мы уже второй месяц лежим в больнице. Врачи делают все возможное, чтобы ребенок восстановился. У доченьки еле-еле начали шевелиться пальцы на руке, плохо развит сосательный рефлекс, но я даю ей по 20 миллилитров еды в пустышке. Питается в основном через зонд.

Альбина уверена, что во время родов была совершена врачебная ошибка, из-за которой ее ребенок пострадал.

- Почему меня сразу не отвели на КТГ? Почему не сделали кесарево, раз ребенок крупный? Дочь при рождении была 55 сантиметров, весила 4,5 килограмма, а я ростом всего 160 сантиметров. Врачи видели же, что воды зеленые: почему ничего не предприняли? После того, как дочка поправится, я буду писать обращение в минздрав, - подытожила девушка.

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