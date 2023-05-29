«Узнала о пожаре в морге»: в Новосибирской области у почтальона сначала умер отец, а следом сгорел дом

От дома почтальонки ничего не осталось. Фото: предоставлено Татьяной Ильиной.

Беда не приходит одна: тяжелая поговорка сбылась в семье почтальона Дарьи Сушиной из поселка Веснянка. 25 мая она узнала, что в больнице умер ее отец, а 26 мая, что сгорел ее дом.

– Мама в момент пожара была в больнице. Маминого мужа, моего отчима, дома тоже не было: он работал в поле. Сестренки на время уехали к бабушке. Получается, дом был пуст, когда начался пожар, случилось все примерно в час дня. Мама узнала о ЧП прямо в морге, когда забирала дедушку, - рассказала КП-Новосибирск старшая дочь Дарьи Татьяна. - Пока причиной пожара называют замыкание проводки. Но деревенские говорят, что он начался из сарая.

Первым к горящему дому прибежал муж Дарьи, попытался спасти вещи. Успел выкинуть документы на детей и на взрослых. Семья пока толком бумаги даже не разбирала – руки не дошли: 27 мая в последний путь провожали дедушку.

Во время пожара сгорела не только домашняя утварь, но и много скотины: 3 свиньи, 14 поросят, около трех десятков куриц. – Лишь одной курице удалось спастись да кошке. У родителей и сестер не осталось ни одежды, ни обуви, – уточнила молодая женщина. – Обувь хранилась в кладовке и в сенках – все сгорело.

Пока семью почтальона приютила овдовевшая бабушка. Будут ли родители строиться – Татьяна не знает, но говорит, что восстанавливать на пепелище нечего. Сейчас в селе ведут сбор денег на помощь погорельцам.

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