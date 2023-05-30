«Такие люди вдохновляют»: Новосибирск посетил ветеран войны в Афганистане, Герой Советского Союза отец Киприан

Отец Киприан обратился к собравшимся на диалоговой площадке «Служить России». Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

В конце мая Центр патриотического воспитания Новосибирской области организовал диалоговую площадку «Служить России», посвященную весеннему призыву в Вооруженные силы Российской Федерации. Участниками и гостями мероприятия стали призывники, воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, обучающиеся образовательных организаций, представители власти, Герои Отечества, ветераны боевых действий. Представители муниципальных районов и городских округов Новосибирской области подключились к встрече по видео-конференц-связи. Целью мероприятия стало повышение престижа воинской службы, патриотическое воспитание молодежи.

Юные патриоты приняли активное участие в обсуждениях. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

ПОТЕРЯЛ ОБЕ НОГИ, НО НЕ СДАЛСЯ

На площадке «Служить России» в большом зале регионального правительства молодые патриоты встретились с почетным гостем - ветераном войны в Афганистане, Героем Советского Союза отцом Киприаном.

Отец Киприан, в миру Валерий Бурков, был передовым авианаводчиком во время войны в Афганистане. В результате тяжелого ранения он потерял обе ноги, но не сдался, не опустил руки, а научился ходить на протезах и продолжил карьеру военного. Окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, поступил на службу в Главный штаб ВВС, где получил звание полковника. В 1991 году Указом Президента СССР Михаила Горбачева полковнику Буркову присвоили звание Героя Советского Союза. А в 2016 году он принял монашество с именем Киприан.

Иеромонах Киприан с начала специальной военной операции выезжает в Донбасс, встречается с участниками СВО, семьями военнослужащих, курсантами военно-патриотических клубов и военных учебных заведений РФ. Не случайно его пригласили на мероприятие в Новосибирске: по словам директора Центра Аллы Данилевской, встречи с такими людьми вдохновляют, наполняют гордостью, верой, желанием меняться в лучшую сторону.

Директор Центра Алла Данилевская со знаменем Святого Благоверного Великого князя Дмитрия Донского. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

ПОНЯТЬ СМЫСЛ ПАТРИОТИЗМА

За время визита в наш город отец Киприан посетил штаб Новосибирского городского казачьего общества имена Атамана Ермака, встретился с военнослужащими - участниками СВО, членами семей погибших воинов, курсантами высших военных учебных заведений и находящимися на лечении в новосибирском госпитале ранеными бойцами. Ключевым событием его визита стало участие в диалоговой площадке «Служить России». Обращаясь к участникам встречи, отец Киприан подчеркнул, насколько важно определиться со смыслом, который мы вкладываем в понятие «патриотизм».

- Патриотизм - это любовь к Родине, а любовь - это всегда служение людям. И нет больше той любви, говорит Господь, чем жизнь отдать за друзей своих. И отец меня учил, хотя в наше время о вере не говорили: «Сам погибай, а товарища выручай». Вот в этом любовь. Она всегда направлена на благо других людей. Любить Родину - это делать то, что могу, на благо Родины, на благо наших людей, нашей страны, - отметил иеромонах.

На мероприятии высоко оценили работу Центра патриотического воспитания. За большой вклад в развитие патриотики в нашем регионе организации вручили знамя Святого Благоверного Великого князя Дмитрия Донского. Почетную награду директору Центра передал руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России» генерал-лейтенант Александр Михайлов. Знамя станет переходящим для лучших патриотических организаций Новосибирской области.

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