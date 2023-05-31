Юная дзюдоистка из Новосибирска рассказала, почему в спорте сила - не главное

Лиза с родителями. Фото: Личный архив

Чаще мы видим радужную сторону жизни спортсменов. Медали, слезы радости на пьедестале почета, признание, поклонники… Но мало кто задумывается о том, сколько на это нужно сил и упорства. С чего начинали юные герои свой победный путь, что им пришлось преодолеть, что самое важное в движении к успеху? Ответы на эти и другие вопросы мы ищем с героями проекта «Расцветай с Триумфом!».

ЗНАКОМСТВО С БУДУЩИМ ТРЕНЕРОМ

13-летняя дзюдоистка Елизавета Прохорова - победительница всероссийских соревнований, региональных турниров по дзюдо «Звездочки Сибири» и других. В ее копилке 34 медали и 6 кубков. В этот спорт девочку привела сама судьба. Вернее, ее будущий тренер.

- Когда переехали на новое место жительства, пришли с дочкой на просмотр в секцию гимнастики: она гибкая, в детском саду ходила на гимнастику. Но нам сказали, что и зал для серьезных занятий не подходит, и по возрасту дочка не попадает - ей тогда было 7 лет, - вспоминает папа Алексей.

Свое будущее Елизавета Прохорова планирует связать со спортом. Фото: Личный архив

В этот момент их окликнула будущий тренер Татьяна Васильевна Баранова. Предложила Лизе сходить на дзюдо. Та сходила, попробовала, и ей так понравилось, что занимается уже седьмой год.

ЧТО ЧУВСТВУЕШЬ, СТОЯ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Лиза говорит, что дзюдо - не просто спорт. Когда начала тренироваться, не только изменилась физически, но и научилась продумывать свои действия наперед, максимально погружаться в поединки. Недаром в переводе на русский «дзю» означает мягкий, скромный, гибкий, а «до» - путь, манера держаться, склад ума.

Фото: Личный архив

Юная спортсменка уверена, что в дзюдо очень важна тактика, силой победишь не всегда. А еще важно постоянно учиться новому, развиваться, изучать соперников.

- В 2020 году на областных соревнованиях я в первый раз боролась с одной девочкой. Она повалила меня не силой или хитростью, а просто прыгнула на меня. Этого я не ожидала. С тех пор сколько времени прошло, а она использует все ту же тактику, пытается всех так же валить. Но те, кто с ней уже встречался, знают об этой ее фишке и дают отпор. Она ничего другого не умеет и из-за этого проигрывает, - объясняет Елизавета.

Во время поединка Лиза словно переходит в другое состояние: максимально сосредоточена, включена, все внимание - на соперника. Она считает, что многое зависит от тренера и его поддержки. С 7 лет ее тренирует Валерий Александрович Баранов, через год-два с начала занятий подключилась и Татьяна Васильевна Баранова.

Фото: Личный архив

- Когда выходишь на поединок и знаешь, что тренер смотрит, появляется больше уверенности. Если потребуется, он подскажет, даст поддержку, заботу. На последних соревнованиях в спортивной школе «Триумф» Валерий Александрович сказал, что не так важен результат, как наше решение попробовать что-то новое, смелость применить в поединке новые приемы. Вообще, мои тренеры всегда справедливо уделяют внимание всем в команде, - говорит дзюдоистка. - Когда побеждаешь, очень приятно стоять на пьедестале, тогда всей кожей чувствуешь, что все не зря, что ты все делаешь правильно! И особенно приятно, когда награждают тренера победителя - это вообще кайф!

«ЗНАЮ, ЧТО МОЙ ВЫБОР УВАЖАЮТ!»

А вот родителей на поединки Лиза не пускает после одного случая. Лет в 10 она проиграла соревнования: родители тогда были в зале. С тех пор, чтобы не было сильнейшего волнения из-за их присутствия, она просит маму с папой ждать окончания поединков дома или в машине.

- Мне так на самом деле спокойнее. Я им сразу отписываюсь и скидываю фото и видео, которое девочки по команде снимают во время моих выступлений, - поясняет Елизавета.

Родители всегда очень волнуются за дочку и очень гордятся ею. Если что-то не получается, поддерживают, а все победы обязательно празднуют в кругу семьи. Но, как и у большинства спортсменов, у Лизы был момент, когда хотелось все бросить и жить жизнью обычной девчонки.

Лиза Прохорова: «И особенно приятно, когда награждают тренера победителя - это вообще кайф!». Фото: Личный архив

- Это было давно, летом. Стояла классная теплая погода, и вдруг накатило: все гуляют, а я иду на тренировку. Ощущения были не очень, захотелось бросить. Тогда поговорила с родителями и просто переждала этот период. Продолжила ходить на тренировки, а гуляла уже после них. Сейчас такого нет - с удовольствием тренируюсь и очень жду сборов, - поделилась спортсменка. - Вообще, мне кажется, если родители будут давить, настаивать, то ребенок просто перегорит. Я если говорю, что не хочу сегодня идти на тренировку, устала, мама с папой меня не заставляют. В такие моменты я просто отдыхаю, отсыпаюсь. Поэтому всегда чувствую, что занимаюсь дзюдо потому, что сама так хочу, а не потому, что меня заставили. Я рада, что мои родители не из тех, кто воплощает свои мечты через ребенка. Рада, что они у меня не такие. Знаю, что мой выбор уважают, и благодарна за это!

В спортивной школе «Триумф» занимаются 1410 детей. В учреждении представлены такие направления, как дзюдо, спортивная аэробика, художественная гимнастика, мини-футбол, баскетбол, регби. «Триумф» является подготовительной базой для профессионального мини-футбольного клуба «Сибиряк» и баскетбольного клуба «Новосибирск».

ГК «Расцветай» - застройщик из Новосибирска, который занимает лидирующие позиции в регионе. По итогам 2021 года компания стала первой по вводу жилья. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 квадратных метра, 2738 квартир. А на начало 2023-го ГК «Расцветай» возглавила топ застройщиков* по объему текущего строительства в регионе - компания возводит 490 115 квадратных метров**. Всего в активе компании 49 объектов. По оценке экспертов портала ЕРЗ.РФ, девелоперу присвоен наивысший рейтинг - 5 баллов за соблюдение сроков ввода жилья.

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* По данным мэрии города Новосибирска.

** По данным Единого ресурса застройщиков.