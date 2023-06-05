«Говорили, будет слепой»: история малыша, который родился весом 1200 граммов

Льву 1,5 года. Фото: предоставлено Дарьей Хокеевой

Порой малыши так торопятся увидеть маму и папу, что появляются на свет раньше времени. Так получилось и в семье Хокеевых. Сынишка родился на седьмом месяце и весил всего 1200 граммов. Врачи ничего не обещали, а молодая мама радовалась каждому набранному грамму. Девушка рассказала, как пережила это время и как сейчас чувствует себя мальчик.

«НОЧЬЮ ПРИВЕЗЛИ В БОЛЬНИЦУ, А УТРОМ УЖЕ РОДИЛА»

Дарья Хокеева с мужем очень хотели ребенка и планировали пополнение в семействе. Однако организм будущей мамы будто не принимал новую жизнь.

- Я всю беременность просидела на больничных, были разные осложнения. Давление постоянно было высокое. Было такое ощущение, что организм отталкивал ребенка. Все потому, что у нас с мужем несовместимость резус-факторов. Узнала, правда, я об этом только после родов, - рассказала КП-Новосибирск Дарья, молодая мама. - И так было до седьмого месяца, пока я не родила.

Даша сдавала все анализы в женской консультации. Муж тоже на ранних сроках сдавал кровь, но, видимо, акушер-гинеколог «проморгал» резус-конфликт, поэтому шанс решить проблему медикаментозно во время беременности был упущен. И все 7 месяцев будущая мама даже не думала об этом, так как ничего не знала.

Судьбу родов определил третий скрининг. Врачу не понравились результаты.

- Врач заметил, что ребенок никак не развивается: он какой был месяц назад, такой и остался. Весил всего 1200 граммов. Хотя на УЗИ я всегда ходила вовремя и всегда переживала из-за него. По скорой меня привезли в больницу. Не думала, что буду рожать, - вспоминает молодая мама. - Ночь я провела там, а на следующее утро мне сделали кесарево. Видимо, только тогда поняли, что у нас с мужем резус-конфликт.

Мальчик закричал, но его тут же забрали в реанимацию.

«НАБИРАЛ 60-90 ГРАММ ЗА СУТКИ»

- Страх, непонимание. Думала, как мне, молодой девушке, справляться с этим? Я не понимала, как сын будет развиваться дальше. Плюс ко всему я сама была под капельницами. У меня было высокое давление, около месяца глохла на правое ухо. Потом меня выписали, а сынок остался в больнице, - говорит жительница Новосибирска.

Малыш провел в реанимации почти месяц. Когда Дарья была в больнице, первое время к сыну ее не пускали. Медсестры приносили ей в палату фотографии новорожденного.

Малыш был ростом всего 39 сантиметров. Фото: предоставлено Дарьей Хокеевой

- Я смотрела на фото и плакала. Думала о том, что ребенок только родился, а ему уже выпали такие испытания: надо было бороться за эту жизнь. Я мысленно с ним разговаривала. Говорила сыну, что он самый сильный и самый крепкий, - признается Дарья.

Чуть позже девушку стали пускать к сыну на 15 минут. Крохотный малыш лежал в трубочках и присосках:

- Он был всего 39 сантиметров. Мне было страшно за его жизнь. Врачи давали неутешительные прогнозы. Мол, будет слепой, будет отставать в развитии. Когда меня выписали из больницы, я каждый день звонила врачам, спрашивала, как сынок. Каждый день слышала, что состояние стабильно тяжелое, но вес он набирал, правда по 60 - 90 граммов за сутки. Это так мало, но для меня эти цифры были огромные.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Мальчика решили назвать Львом. Ребенок мужественно боролся за свою жизнь, пока мама вязала ему вещи:

- Первый комбинезон вообще меньше половины моей руки, шапочку я ему вязала такую же. А еще осьминожку сделала. Это теперь его игрушка, которая лежит с ним в кроватке до сих пор.

Сейчас мальчику 1,5 года, он с радостью познает этот мир. И видит. Прогнозы не подтвердились.

Лев занимается дома и в центре. Фото: предоставлено Дарьей Хокеевой

- До года у Льва была патология почек. После лечения диагноз сняли. Со зрением у Льва все прекрасно. Пока еще наблюдаемся у невролога, потому что Лев немного отстает в развитии, но я уверена, что и с этим сын справится и все наверстает. Мы с ним занимаемся, да и социума он не боится, - добавляет девушка.

Однако один страх у Даши все равно остался. Она просыпается каждую ночь и слушает, дышит ее мальчик или нет.

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