Погода над нами посмеется: новосибирцам напечет головы во время 40-градусной жары

Новосибирцы расплавятся во время жары в +40 градусов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Погода в Новосибирске, кажется, решила посмеяться над нами. Просили жару - пожалуйста! Только в ближайшие дни она станет совсем невыносимой. Синоптики прогнозируют еще больший рост, пока столбики термометров почти не побьют рекорд в +40.

- С 5 по 8 июня мы ждем сохранения прежней температуры и даже небольшого повышения в городе. Она достигнет +36… +38 в последующие двое суток, а 8 июня +37… +39. Но уже 9 - 10 июня ждем ослабления жары, будет где-то в пределах +27… +29, по территории области - от +25 до +32… +33. Также пройдут кратковременные дожди с грозами, то есть ждем перестройки процессов, - рассказала КП-Новосибирск начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Согласно сайту «Яндекс.Погода», с четверга, 9 июня, температура резко понизится до комфортных +27 днем. В этот же день пройдет дождь. В остальные дни будет +25… +28 и небольшая облачность, без осадков.

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