В Новосибирске ищут жертв педофила, зажимающего девочек в подъезде

Обвиняемый будет под арестом до 23 июля. Фото: Мария НОВИКОВА

В Ленинский районный суд Новосибирска из изолятора временного содержания сегодня привезли предполагаемого педофила. В минувшую пятницу избрать ему меру пресечения не смогли. Обвиняемому в развратных действиях продлили срок задержания на 72 часа. За это время следователи собрали дополнительные доказательства его нездоровых пристрастий к детям.

Пока мужчине инкриминируют только один эпизод, но у правоохранителей есть все основания полагать, что фигурант причастен к серии преступлений против половой неприкосновенности детей.

- В ходе предварительного следствия установлено, что утром 18 мая 2023 года, в подъезде дома, где проживает девочка, неизвестный мужчина совершил в отношении нее развратные действия. После чего, злоумышленник скрылся с места преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). В кратчайшие сроки фигурант по делу был задержан сотрудниками полиции, - сообщила корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СКР по НСО Елена Коновалова.

На Горском жилмассиве уличная камера зафиксировала, как тот же персонаж попытался запустить руки под юбку старшекласснице. Девочка закричала, спугнув извращенца. СК ищет других и пострадавших. Обращаться в ведомство можно по телефонам 8 (383) 203-57-39, 301-28-77.

Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме. Ни журналистов, ни наблюдателей на него не пустили в целях сохранения конфиденциальности жертвы преступления. Следователь ходатайствовал об аресте предполагаемого извращенца. Это прошение поддержала и представитель прокуратуры.

- Постановлением Ленинского районного суда Новосибирска от 29.05.2023 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля 2023 года в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 135 УК РФ, - пояснили журналисту КП-Новосибирск в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber