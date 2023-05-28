«Могут потребовать выкуп и снять деньги»: что скрывается за рассылаемыми предложениями о работе в WhatsApp

Мошенники делают массовую рассылку в WhatsApp. Фото: Виктория Минаева/Юлия Пыхалова

Мошенники прокачали свой скилл и не только звонят по телефону, но и делают массовые рассылки по мессенджерам. Текст, как правило, о наборе сотрудников в крупную фирму. Например, жительница Новосибирска получила такое сообщение: «Открыт набор новых сотрудников в компанию. Можно рассматривать как подработку или основную. Работа в сервисе по оптимизации отзывов и комментариев для отелей. Гибкий график – 2-3 часа в день. Ежедневный доход от 3 тысяч рублей». Ниже идет некое вложение-визитка, выглядит как контакт телефона, на него просят нажать.

Только перейдя по этой визитке можно остаться и без работы, и без штанов. Об этом КП-Новосибирск рассказал эксперт, специалист по информационной безопасности Максим Прокопов.

- Подобные фишинговые письма или сообщения в мессенджерах чаще всего содержат ссылку на вирусное вложение или поддельную форму аутентификации (когда вы вводите логин и пароль, а их получает злоумышленик). Почему называется фишинг? От английского слова – рыбалка. В данном случае мошенники ловят «на крючок» людей, которые хотят лёгкую работу и большие за нее деньги, - рассказал КП-Новосибирск Максим Прокопов, специалист по информационной безопасности.

Как говорит эксперт, полученные с телефона данные мошенники могут использовать по-разному.

- Телефон могут заблокировать и попросить выкуп в замен на разблокировку, возможны попытки вывода денежных средств или использования пользовательских аккаунтов для дальнейших рассылок друзьям и вымогательства денег, - перечисляет специалист.

По мнению Максима Прокопова, защитить себя от массовых рассылок невозможно. Прогресс, конечно, не стоит на месте, но мошенники думают всегда на два шага вперед. Поэтому главное, если вам пришло подобное сообщение ничего в нем не нажимать, не открывать ссылок, визиток и приложенных файлов.

- Также нужно, чтобы был установлен антивирусник на телефоне, он может помочь предотвратить взлом аппарата, - добавляет эксперт.

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