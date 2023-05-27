ЕР пригласила на марафон «Сила России» известных спортсменов

Сибиряки включились в проект с большим энтузиазмом. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

По сообщению сайта «Единой России», принять участие в них сможет любой желающий.

«Единая Россия» проведёт в регионах бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдачу норм ГТО. Штабы общественной поддержки партии откроют площадки для пожилых людей, где с ними также будут заниматься тренеры. Участие в спортивном марафоне смогут принять и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Инициативу поддерживают более тысячи некоммерческих организаций, сообщила на первом заседании оргкомитета марафона председатель Совета сторонников партии Ольга Занко.

-1 июня - в День защиты детей - мы сделаем акцент на детский спорт. 12 июня проведем тренировки и мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта, площадки партпроекта «Zа самбо». 24 июня, в День молодёжи, хотим сделать акцент на нормах ГТО. 8 июля - на семейных видах спорта, провести мероприятия в военных городках, с семьями мобилизованных. 20 июля - международный день шахмат. С 24 по 31 июля предлагаем сделать неделю инклюзивных тренировок. Закончится марафон 12 августа, в День физкультурника, большим спортивным мероприятием», - рассказала она.

В марафоне сможет принять участие любой желающий. Тренировки и лекции профессиональных спортсменов будут доступны и онлайн.

- Для участия в марафоне с 1 июня нужно зарегистрироваться на сайте sila-rossii.er.ru, - сообщил председатель оргкомитета марафона, многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, сенатор Александр Карелин.

На интерактивной карте сайта с 1 июня можно будет выбрать понравившуюся площадку, посмотреть, есть ли возможность посетить ее с ребенком, оборудована ли она для инклюзивного спорта. После регистрации на тренировку на электронную почту придёт билет с уникальным номером участника и QR-кодом. Он является подтверждением бронирования места на мероприятии. А уникальный номер даёт возможность получить приз.

Узнать все подробности о площадках можно будет заранее на интерактивной карте сайта sila-rossii.er.ru с 1 июня. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

По словам замминистра спорта Андрея Фёдорова, в Минспорта поддерживают проведение марафона и готовы включить его в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.

- Особую значимость марафону придаёт то, что серьезное внимание уделяется молодёжи и членам семей военнослужащих, мобилизованных, находящихся в зоне СВО. Забота о них - важнейшая задача, стоящая перед всеми органами власти, общественными структурами, - отметил он.

Председатель регионального Совета сторонников «Единой России» в Новосибирской области Наталья Багрова подчеркнула, что для сибиряков спорт имеет особое значение и ценность, поэтому Совет с энтузиазмом включился в проект.

- Неслучайно в числе инициаторов и активных организаторов марафона - трехкратный победитель олимпийских игр, Герой России Александр Карелин. В качестве амбассадоров проекта приглашены именитые спортсмены, мастера спорта России Марина Курносова, Наталья Леонова, призер Сурдлимпийских игр по греко-римской и вольной борьбе Даниил Иванов, призер Олимпийских игр по боксу Михаил Алоян, многократный чемпион и рекордсмен мира, победитель Всемирных игр по плаванию в ластах Сергей Ахапов, олимпийские чемпионы Виктор Маркин, Ирина Минх, Евгений Подгорный. Возглавит оргкомитет в нашем регионе Александр Карелин, - прокомментировала Наталья Багрова. - Мероприятия марафона позволят приобщиться к занятиям физкультурой и спортом людям любого возраста и интересов лично и в составе команд: от киберспорта до аэробики, от легкоатлетических забегов до заплывов, от настольного тениса и финтеса до шахматных турниров. Летний период даст возможность провести массовые оздоровительные акции на свежем воздухе. Встречи со спортсменами и автограф-сессии, розыгрыши призов и подарков станут хорошим подарком для всех участников.

Партнёрами марафона стали «Молодая Гвардия Единой России», Российская федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, ДОСААФ, Всероссийское общество инвалидов, Юнармия.

Итоги марафона «Единая Россия» подведет в сентябре