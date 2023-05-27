«Моей маме провели вскрытие, а потом она умерла»: сибирячку, которая болела ковидом, «похоронили» дважды

Точное время смерти Натальи родные не знают. Фото: предоставлено семьей Броновых.

58-летней Натальи Броновой не стало через месяц после празднования Нового года. Женщина заболела коронавирусом вслед за мужем: 5 января их с супругом госпитализировали, а 30 января родным сообщили о ее смерти.

- Все праздничные дни им кололи один и тот же антибиотик, хотя он не срабатывал. Я пыталась добиться, чтобы назначили адекватное лечение, звонила в эту больницу. Папе другой препарат назначили только 10 января, а маме так ничего и не поменяли. После смены лекарства моему папе стало лучше, а состояние мамы оставалось без изменений. При этом в больнице умудрились потерять ее рентген, где было видно, что легкие поражены. Так передала мне мама, - рассказала КП-Новосибирск Елена, дочка Натальи. – Спустя два дня у мамы началась одышка, резко упала сатурация легких. Ее поместили в реанимацию, через две недели она умерла.

Но родные до сих пор не знают точное время смерти Натальи:

- Первое время, которое указано в документах, это 11.00 – патологоанатом, судя по предоставленному мне протоколу исследования, в это время он проводил вскрытие, - говорит Елена. – А дальше происходит непонятное: в дневнике наблюдений за пациентом указано, что моя мама умерла в 15.20. Но сама запись сделана на полчаса раньше - в 14.50. Когда на самом деле умерла мама и что происходило, мы так и не знаем.

Елена подала жалобу в Росздравнадзор, и ведомство встало на ее сторону:

- Территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской области выявлены признаки нарушений обязательных требований (речь идет именно о ведении документации - прим. авт.). Принято решение об объявлении в адрес больницы предостережения о недопустимости подобных нарушений, которое находится на контроле у Росздравнадзора, - говорится в ответе, пришедшем от ведомства.

Елене же рекомендовали обращаться в страховую компанию и требовать проведение экспертизы, что она и собирается сделать.

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