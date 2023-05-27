«Психанул и писал не думая»: как за комментарий в интернете можно загреметь в колонию

Павел Булгарин был осужден сразу по двум уголовным статьям, все из-за необдуманных комментариев в соцсетях. Фото: Ева ЛЮТОВА

За провокационные комментарии в соцсетях можно получить реальный срок. Осужденные из колонии под Новосибирском рассказали, как необдуманные выходки в Сети привели их на скамью подсудимых.

ПЛАН ХРЮШКИНА

Колония-поселение в сибирском райцентре Колывань. 38-летний Павел Булгарин из Кузбасса считает дни до звонка. Но свобода еще не скоро.

- 1 июня будет ровно 9 месяцев. И еще 9 месяцев останется, - уточняет он.

Видимо, мысленно раздробил срок пополам, чтобы психологически легче было. В колонии несладко. Подъем в 6.00, вся жизнь - по чужому расписанию. Казенная еда совсем не похожа на домашний борщ мамы, с которой он жил в Кемерове.

Здесь, в колонии, во время беседы с журналистами Павел кажется даже робким. На вопросы отвечает послушно, как младшеклассник у доски. А ведь в прошлой - свободной - жизни, да особенно в интернете, был совсем другим: резким, уверенным, агрессивным. Там из Павла Булгарина он превращался в Романа Хрюшкина и под этим ником строчил комментарии.

В соцсетях Павел был зарегистрирован под ником Роман Хрюшкин. Но спецслужбы быстро вычислили, кто скрывался за псевдонимом. Фото: Ева ЛЮТОВА

В разгар коронавирусной пандемии называл жителей Китая «упырями» и предлагал «гасить» их, министров - «садить на пику». Наркоманов - «поджигать». А когда дискутировал о работе полиции, расписал план по захвату заложников. «Идешь в полицию с ружьем, пару раз стрельнешь в потолок…» - далее автор подробно описывал захват дежурной части. И это самое мягкое, что можно цитировать. Спецслужбы начали выяснять, кто прячется за именем Хрюшкина. Вдруг этот кто-то завтра уже перейдет от плана к действию? Павел же сейчас уверяет: просто красовался в интернете.

- Психанул и писал не думая. Коронавирус тогда был. Больниц не хватало - в родильных домах люди лежали. Все это вызывало агрессию, вот я и написал тогда про министров, - объясняет осужденный.

Интернет-спич про наркоманов и стрельбу в райотделе тоже комментирует. Мол, обозлился на плохую работу полиции.

- В Кемерове наркоманов много. Машины поджигают, людей запугивают. А про полицию - был случай у нас, что девушку убили, и два часа никто не ехал по вызову, - возмущается Павел.

Когда за автором пришли, он удивился. И не думал, что получит реальный срок. Ведь у него «просто накипело», а оказалось - совершил преступление. Допрашивали Булгарина сразу по двум статьям: 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» (захват полиции) и 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (спич про китайцев, который полностью даже цитировать незаконно).

По каждой из двух статей предусмотрено до 5 лет лишения свободы. А дали полтора за все. Можно сказать, суд пожалел.

- У меня и мысли не было, что кто-то прочтет и начнет делать то, что я написал, - признается Булгарин.

Только другим в голову не влезешь. Нормальный человек прочтет и забудет. Или даже дочитывать не станет. Но кто знает, как воспримет впечатлительный? Лучше не проверять.

Павел прошел срочку в спецназе ГРУ, служил по контракту. До колонии трудился на нефтеперерабатывающем заводе. Теперь работает на фасовке стирального порошка в колонии-поселении и признает, что совершил глупость.

- Сам виноват. Маму больше всего жалко. Ждет меня, - добавляет бывший спецназовец.

Павлу Булгарину осталось провести в колонии еще 9 месяцев. Фото: Ева ЛЮТОВА

«ЧТО-ТО ПЕРЕЛОМИЛОСЬ»

Такие же полтора года мотает 42-летний отец двоих детей из Прокопьевска. У 13-летнего сына - инвалидность. Наверное, поэтому и прорвало, когда увидел по телевизору социальную рекламу: сбор денег на лечение больных детей.

Даже цитировать не будем.

- Я никогда не был врагом своей стране. Просто меня задело, и что-то переломилось, - говорит теперь заключенный. Просил не называть его имени, но рассказал, как злополучные комментарии изменили его жизнь.

Вместо того чтобы быть с родными, отбывает срок. Здесь, в колонии, узнал, что жена умерла. Скучает по детям.

- Первым делом сохраню семью, которая у меня осталась. Дети сейчас под присмотром тещи, - продолжает заключенный. - Говорю сейчас с вами, чтобы другие таких глупых поступков не совершали.

Кто-то из читателей сейчас не понимает и даже возмущается. Мол, как же так - за несколько строчек реальный срок давать? Не нападали ж ни на кого, не захватывали… Мало ли что в Сети пишут…

Да, общество еще не успело принять тот факт, что интернет стал частью реальной жизни. Фейки и провокации из Сети воплощаются в конкретные проблемы и даже трагедии. Несколько лет подряд страну трясло от мерзавцев, которые отправляли анонимные послания подросткам, заставляли их сводить счеты с жизнью. Потом - другой «кейс»: в разгар пандемии лжеученые из Сети уверяли, что ковида не существует, и доверчивые читатели рисковали здоровьем.

Не все еще успели принять тот факт, что интернет стал частью реальной жизни и порой за слова приходится отвечать свободой. Фото: Ева ЛЮТОВА

А в 2017 году мы наблюдали особенно опасный пример интернет-терроризма. Тогда в мессенджерах сформировались целые группировки со своей символикой и названием «Артподготовка». Эта организация признана экстремистской и запрещена в России. Ее участники тоже обсуждали в Сети захваты полицейских отделений и свержение власти. История показала, что адепты организации всерьез готовили провокации. Во время задержания у них нашли оружие, бронежилеты, взрывчатку… А начиналось тоже с гневных реплик и переписки в Сети.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Кандидат филологических наук, руководитель Автономной некоммерческой организации «Центр экспертиз» Игорь Саженин проводит лингвистические экспертизы подобных реплик в интернете. Он объясняет, в чем опасность подобных высказываний:

- Такие комментарии опасны уже в силу того, что являют собой преступление террористического характера - список таковых можно посмотреть в перечне № 22 указания Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России № 1 от 24.01.2020. Ну а чем опасен терроризм, полагаю, объяснять не стоит. И то, что есть ответственность за слова и мы приходим к тому, что за них надо отвечать, - абсолютно нормально. Ведь отсутствие ответственности за распространение в публичном пространстве высказываний, содержащих призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма, открывает широкий простор для вербовочной деятельности в ряды террористических организаций, что в недалеком будущем обязательно выльется в реальные человеческие жертвы просто в силу количественного фактора.

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