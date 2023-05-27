«Подкинули ботинки, в которых папа уходил»: загадочное исчезновение мужчины в Новосибирской области не могут разгадать 8 лет

Николай Скасырский пропал в 2015 году. Фото: предоставлено Ириной

В Новосибирской области 8 лет ищут пропавшего без вести Николая Геннадьевича Скасырского. Мужчина ушел из дома 18 мая 2015 года и исчез. Последним его видел местный молочник: Николая тогда кто-то избивал. Тем не менее родственники Скасырского не оставляют попыток и до сих пор распространяют в соцсетях ориентировки и расклеивают их в селе и городе. Они верят: их родной человек жив.

СИЛЬНО ИЗБИЛИ

Николай Скасырский - пенсионер-инвалид. На момент исчезновения ему было 53 года, он не работал.

- Папа жил в деревне Сизево Барабинского района. 18 мая он со знакомыми поехал на пастбище недалеко от деревни. Там они выпивали. Вечером мужики вернулись домой, а отец - нет, - рассказала КП-Новосибирск Ирина, дочка Николая Скасырского.

По словам Ирины, хватились мужчины на следующий день, когда он не пришел ночевать. Стали расспрашивать знакомых, но в ответ: «мы ничего не видели, ничего не знаем».

- Я вызвала полицию, и только сотрудникам удалось что-то выяснить. Как мне потом рассказали, местный молочник видел, как отца сильно били. Потом он ходил вокруг памятника, который находится недалеко от пастбища, и все, на этом следы теряются, - говорит женщина.

К поискам Николая Геннадьевича подключились и волонтеры. Его искали с собаками, прочесали пастбище вдоль и поперек. Даже квадрокоптер поднимали в воздух, но мужчину не нашли.

- Там кругом болота. Неизвестно, куда он пошел. Полиция, СК допрашивали всех тех его знакомых, даже детектор лжи использовали. Безрезультатно. Кто-то еще говорил, что папа на трассу пошел, кто-то - что в сторону болот, - объясняет дочка Николая.

ПОДКИНУЛИ БОТИНКИ

Ирина все равно не теряет надежду найти папу. От него у нее остались одни ботинки - и те появились в доме при странных обстоятельствах.

- Я приехала домой, пошла к соседке. Пока меня не было, кто-то вломился в дом и подкинул ботинки, в которых папа уходил. На них даже грязь была, - добавляет Ирина. - Я думаю, что его избили до того, что он потерял память.

Особые приметы Николая Геннадьевича: нет левой ноздри, на щеке шрам от ожога. Его рост - 175 сантиметров, телосложение - худощавое, глаза - голубые, волосы - темно-русые.

- Мы сами ищем. Распространяем ориентировки в соцсетях, ездим по деревням, людей опрашиваем, фотографии показываем. Я не теряю надежды, что мы найдем папу живым! - верит в лучшее Ирина.

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