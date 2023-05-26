Новосибирские школьники получили именные стипендии

Евгений Крайнов наградил лучших учеников. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

Торжественное вручение именных стипендий провели накануне последнего звонка. Отметили лучших учеников нескольких школ, которые находятся на округе депутата Совета депутатов города Новосибирска Евгения Крайнова (депутатское объединение «Единая Россия»). Причем получили заслуженную награду не только одиннадцатиклассники: о том, как прошла церемония, - в нашем материале.

«ДЕТИ ТРУДИЛИСЬ ВЕСЬ ГОД»

В школе № 8 отобрали 20 учеников с 4-го по 11-й класс. Заместитель директора по воспитательной работе Елена Бойкова поделилась, что на протяжении почти 20 лет школьникам на 25-м избирательном округе ежегодно вручают стипендии имени Леонида Ивановича Сидоренко. Сложно выбрать всего 20 учащихся, и это большая ответственность, но тем почетнее попасть в эту двадцатку. Многих награждают неоднократно, это основной костяк, ребята, которые участвуют в олимпиадах, соревнованиях и достигают немалых высот.

- Это ребята, которые приложили немало труда, чтобы добиться результатов и в учебе, и в спорте, и в школе, и за ее пределами. Это те учащиеся, на кого нужно равняться, - говорит депутат Евгений Крайнов. - Признание заслуг ученика - это важная часть обучения, видно, что и все остальные стараются подтянуться и попасть в число награждаемых, ведь имена и фамилии меняются каждый год, хотя я замечаю, что есть и те ребята, кого награждаем уже не первый раз. А это означает, что ежегодно они трудятся, вместе с учителями и родителями достигают больших высот, чтобы оказаться в числе награждаемых. Проделана действительно большая работа, и от этого мне вдвойне приятно пожать руку тем, кто трудился целый год и не сдавал позиции.

Среди тех, кто был отмечен стипендиями в этом году, - участники школьных, городских олимпиад, активисты, творческие дети, те, кто участвует в патриотическом движении, спортсмены, защищающие честь школы, и даже те, кто выезжал на соревнования в Москву. Среди них ученик 10 «А» класса школы № 8 Никита Стюфеев, участник и всероссийских спортивных соревнований, и патриотического движения.

- Я участник «Вахты памяти». Мне нравится патриотическое движение, и я такой не один. Также занимаюсь пожарно-прикладным спортом - соревнования организует МЧС. Нам нужно на время забраться по лестнице, пробежать с гидрантом и преодолеть другие препятствия. Нас привел туда учитель ОБЖ, мне понравилось, и я стал участником. Также играю в волейбол и за школу, и в молодежной команде. Недавно мы ездили в Москву выступать на соревнованиях в качестве участников ПО «Север». Также ходим в разнообразные походы, участвуем в интеллектуальных играх.

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Награждение прошло и в школах № 151 и 203. Школы представили к награде по 10 лучших учеников, преимущественно старших классов. Также стипендии выдадут и ученикам школы № 105.

Депутат Евгений Крайнов поддерживает и коррекционную школу № 31, находящуюся на округе. Там в настоящее время проводится ремонт бассейна, а также депутат подарил ученикам теннисный стол. В школе № 203 ежегодно проходит традиционное торжественное вручение паспортов школьникам, достигшим 14 лет. В праздничной обстановке ребятам вручают первый документ вместе с сувенирами. В школе № 105 готовятся к установке памятного знака в честь воинов - к этому важному событию были приурочены конкурс сочинений для старшеклассников и конкурс рисунков для младших классов.

Такая поддержка нужна подрастающему поколению, считает депутат. Из таких ребят складывается костяк, на них равняются и остальные учащиеся, а это будущее не только школы и города, но и нашей страны.