«Свалил ребенка с велосипеда, разодрал руки и ноги»: под Новосибирском ротвейлер искусал двух школьниц

Ротвейлер искусал школьниц на улице. Фото: Анастасия Федорченко/Иван Вислов

Ротвейлер напал на двух девочек в коттеджном поселке Березки-2 в селе Новолуговое под Новосибирском. Собака набросилась на одну из девочек, когда та ехала на велосипеде. У ребенка укусы на обеих ногах, руках. Вторая девочка просто оказалась рядом и тоже попала под раздачу: ротвейлер цапнул ее за ягодицу.

КП-Новосибирск нашла маму одной из пострадавших и узнала, как собака оказалась на улице без хозяина.

«СТОЛКНУЛ ДЕВОЧКУ С ВЕЛОСИПЕДА»

24 мая восьмилетняя Карина* гуляла на улице, когда услышала крики какой-то девочки. Первоклассница побежала на шум и увидела ротвейлера, покусанную соседку Машу* и толпу взрослых вокруг.

- Дочка с той девочкой незнакома, мы не знаем даже, сколько ей лет. Карина подошла к толпе, хотя собака все еще была рядом и ее никто не держал. Ротвейлер кинулся и на мою дочь, сбил ее с ног и укусил за ягодицу. Хорошо, что тогда уже рядом были взрослые, пса оттащили. И травма не сильная, по касательной как-то прошло все, - поделилась с КП-Новосибирск Елена*, мама пострадавшей девочки.

Как рассказывают жители коттеджного поселка, очевидцы первого нападения, в тот день Маша ехала по улице на велосипеде. В этот момент ротвейлер и напал на нее.

- Он свалил ребенка с велосипеда и начал трепать, как какую-то игрушку. Мне говорили, что у Маши очень серьезные травмы. Укусы на обеих ногах, руках, ягодице, - рассказала КП-Новосибирск Елена. - Карину домой привела соседка. Потом мы уже поехали в больницу. Сейчас остался небольшой синячок, но уколы от бешенства все равно придется делать.

«ХОЗЯИН ОТВЕЗ СОБАКУ НА ПЕРЕДЕРЖКУ»

Как ротвейлер оказался на улице без присмотра? Собака сбежала из дома.

- С нами на связь вышел хозяин пса. Извинился, сказал, что дверь была неплотно закрыта, вот пес и выбежал. Говорил, что ротвейлер адекватный и дома с ним никаких проблем не было. Он пообещал помочь всем, чем сможет, - добавляет мама Карины. - Ну, никто не ожидал, что так случится. Собака сейчас на 10-дневном карантине и изолирована от общества. Хозяин отвез ротвейлера на передержку в приют.

Заберет ли мужчина собаку оттуда - вопрос.

Как говорит мама Карины, делом сейчас занимается отдел ПДН. На психике ребенка эта ситуация отразилась.

- Как сказала дочка, плюс одна фобия, но сейчас уже более-менее, - уточнила Елена.

Номер хозяина собаки местные жители отказались давать без его разрешения. КП-Новосибирск просит его откликнуться. Мы готовы выслушать его версию произошедшего.

* Имена изменены

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