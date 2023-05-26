Как прошло путешествие новосибирских старшеклассников и студентов в Красноярск

Победители конкурса исследовательских работ «Пишем историю региона». Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

В Центре патриотического воспитания Новосибирской области используют современные подходы и практики, чтобы изучение малой родины, своих корней было интересным и притягательным для молодежи. Здесь даже призы за победу подбирают не просто приятные, а полезные и познавательные: недавно из города трудовой доблести Красноярска вернулись шесть победителей конкурса исследовательских работ «Пишем историю региона». Рассказываем, как прошло это путешествие.

Первые шаги путешественников по Красноярску. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПУТЕШЕСТВИЯ

Старшеклассники и студенты колледжей готовили исследовательские проекты о трудовых достижениях жителей Новосибирской области в трех номинациях. В номинации «Знай наших!» видеоисторией рассказывали о вкладе выдающихся земляков в развитие своего региона. Трудовые подвиги жителей в тылу в годы Великой Отечественной раскрывались в номинации «Ковать Победу праведным трудом». А конкурсные работы в номинации «Во славу единого дела» были посвящены семейным трудовым династиям.

В Красноярск отправились школьники и студенты, занявшие 1-е и 2-е места в каждой номинации. Победителей ждали три насыщенных дня экскурсий и прогулок по знаковым местам столицы Красноярского края.

В первый день путешествия ребята побывали на обзорной экскурсии по городу: увидели Караульную гору, площадь Мира, театр оперы и балета, памятник основателю Красноярского острога Андрею Дубенскому, прошлись по набережной Енисея и познакомились с экспонатами местного Краеведческого музея.

Ребята поднялись по самой длинной лестнице России. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

«ВПЕЧАТЛЕНИЙ ХВАТИТ НАДОЛГО!»

Победителям показали парк отдыха «Бобровый лог» - местные с удовольствием проводят здесь время всей семьей. Территория парка - около 80 гектаров, наши путешественники побывали в самых интересных его местах.

Ребята прошлись по Торгашинской лестнице из 1683 ступеней - это самая длинная лестница в России. Со смотровой площадки Николаевской сопки город открылся как на ладони. Виды отсюда на Красноярск и окрестности просто завораживали! Не обошлось и без экскурсии в Свято-Успенский мужской монастырь - невероятно атмосферное место.

От видов с обзорной площадки просто захватывало дух! Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

По словам путешественников, впечатлений от поездки хватит надолго: даже в день отъезда они не отсиживались в номерах, а успели посетить музей-усадьбу художника Василия Сурикова и музейный комплекс в селе Овсянка - на родине писателя Виктора Астафьева. А еще попали на экскурсию в город гидростроителей Дивногорск и увидели Красноярскую ГЭС.

Директор Центра Алла Данилевская поясняет: дарить поездки по региону и городам России в подарок победителям конкурсов стало уже традицией Центра.

- Это отличная возможность познакомиться с нашей огромной страной, получить новые знания о других регионах и, конечно, незабываемые эмоции и впечатления! Только в этом году наши победители уже побывали в Томске, Красноярске, Волгограде и Владикавказе, - поделилась Алла Александровна. - Узнавать историю своей страны можно не только из учебников и архивных материалов - можно прикоснуться к истории, лично побывав, например, на Барбашовом поле в Республике Северная Осетия - Алания, на Мамаевом кургане в Волгограде или на второй по мощности электростанции России - Красноярской ГЭС. И мы стараемся дать эту возможность жителям нашего региона.

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