Что входит в «Боевой комплект отпускника»?

Александр Валимирович Леляк директор НПФ «Исследовательский центр». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Кто-то планирует поездку к родственникам, у кого-то впереди дача-шашлыки, путешествия в другие города, по тайге или к морю. Каким бы ни был ваш отпуск, главное, чтобы здоровье не подкачало. Иначе все планы коту под хвост.

О том, каких препаратов достаточно, чтобы обезопасить себя в отпуске, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» из наукограда Кольцово Александр Иванович Леляк.

ЭТА КОВАРНАЯ АККЛИМАТИЗАЦИЯ

Место отдыха, новая страна или город нередко встречают отпускника неприятностями, обусловленными испорченным здоровьем. На новом месте повышается вероятность подхватить инфекционные болезни, симптомы которых проявляются в расстройстве желудка, повышении температуры. По словам Александра Ивановича, с подобными недомоганиями сталкиваются большинство отпускников. Почему так происходит?

- Начальный период пребывания на новом месте сопровождается акклиматизацией. Человек, который живет, скажем, в Новосибирске, живет в конкретной биоте, конкретном составе в том числе и микробной среды, к которой он приспособился за период жизни в этом месте. Когда он перемещается, скажем, в Сочи, он попадает в другую биоту, к которой организму нужно приспособится, - поясняет Александр Иванович. - Эта адаптация проявляется в расстройстве желудка, повышении температуры, недомоганиях. Плюс он меняет состав пищи. Дома человек привык к местным продуктам питания, а на отдыхе начинает пробовать все подряд, особенно когда идет в ресторан. Результат очевиден: пищевое расстройство.

КАК ПОДСТЕЛИТЬ СОЛОМКУ И ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ НЕДОМОГАНИЙ?

Что же делать, чтобы не терять драгоценное отпускное время на недомогания? Александр Иванович советует использовать для этого так называемый «боевой комплект отпускника», в который входят два препарата: «Ветом 1.1» и косметический гель «Биосептин». Кстати, «Ветом» в поездку лучше взять в капсулированной форме - так будет удобнее принимать его в любое время и в любом месте.

- Эти препараты предназначены для охраны здоровья. Дней за пять до поездки в отпуск пропейте активно курс «Ветом 1.1»: не менее трех доз в день примерно через равные промежутки времени и не более 10 доз в сутки. Обычно применяют до 10 раз в день, из принципа «чем больше доз, тем явнее эффект». Я поддерживаю такой подход, - советует Александр Иванович. - Приехали на место отдыха - не расслабляйтесь. Продолжайте курс приема препарата в том же режиме около пяти дней. Это позволит существенно снизить вероятность заболевания инфекционными болезнями на новом месте.

Александр Иванович советует также принимать «Ветом 1.1» в отпуске при первом недомогании.

- Даже когда почувствовали облегчение после приема ветома, не нужно расслабляться: продолжайте прием день-другой хотя бы по одной капсуле, чтобы закрепить результат. Если все же заболели и применили ветом, учитывайте, что скорость протекания болезни будет повышенной. Как правило, это проявляется в повышенной температуре. Пугаться этого и сбивать температуру, если она находится в разумных пределах, не надо. Обычно все проходит за день-два, - уверяет ученый.

Кстати, по словам Александра Ивановича, ветом поможет справиться и с синдромом алкогольного отравления, и с похмельем, а также убрать неприятный характерный запах изо рта, если вдруг вы на отдыхе слишком уж расслабились и переборщили с горячительными напитками.

- А в качестве многофункционального средства по уходу за кожей в отпуске пригодится косметический гель «Биосептин». Поэтому у нас и родилось такое название, как «боевой комплект отпускника»: для борьбы с большинством проблем достаточно этих двух средств, - подытожил Александр Леляк.