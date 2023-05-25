Повестка дня двадцать шестой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2022 № 467 «О бюджете города Новосибирска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (первое чтение)

2. Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2022 год

3. О награждении Почетной грамотой города Новосибирска

4. О присвоении звания «Почетный житель города»

5. О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет города Новосибирска от налога на доходы физических лиц на 2024 год и плановый пери-од 2025 и 2026 годов

6. О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2020 № 27

7. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2023 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2022 № 488

8. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев