Будем прятаться от дождя и понежимся на солнце: каким в Сибири будет июнь 2023

В июне температура может подняться до +30. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впереди лето, и в Сибири оно всегда жаркое. На июнь сибиряки планируют долгие отпуска - чем же нас удивит этот месяц? Дожди или долгая жара? Синоптики дают прогнозы на начало лета.

- Для июня, особенно его первой половины, характерны возвраты холодов и заморозки, вызванные проникновением арктических масс воздуха. Такие вторжения приводят к понижению температуры ночью до -2… -3. Средняя температура в июне составит +14… +17. В первой декаде днем около +12… +17, далее будет повышение до +25… +30, - сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В июне гораздо чаще, чем в мае, идут дожди с грозами. В Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях они будут идти довольно часто на протяжении месяца.

А вот на Алтае дождь будет идти реже. В первую декаду в отдельные дни поднимется жара до +28, а во вторую уже будет похолодание до +17… +18, ожидаются частые дожди. Под конец месяца снова потеплеет до +26, будет преимущественно без осадков.

В Красноярске среднемесячная температура ожидается в пределах +17… +18, местами будет ниже на 1 градус.

- Это близко к средним многолетним значениям. В первой декаде температуры будут ориентировочно +5… +12 в ночные часы и до +15… +20 днем. Далее ночью возможно повышение до +10… +15, а днем - до +20… +25, местами до +30. Месячное количество осадков составит 82 - 100 мм, что больше средних многолетних значений. Будут в основном идти небольшие и умеренные дожди с грозами, не исключены и ливни, - уточнили в Среднесибирском УГМС.

Июнь в Иркутской области, хоть и будет теплым, тоже не порадует дождями. Средние температуры будут около +16… +18. Температура в первой декаде будет +4… +9 ночью и +18… +23 днем. Во второй декаде ночью потеплеет до +9… +14, днем - до +23… +28. Под конец же месяца ночью будет около +12… +17, днем - +25… +30.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер